Tras el debut de Gassama, el hincha dio una dura crítica: “Es el peor de todos”

La espera terminó y Sekou Gassama logró hacer su debut de forma oficial en Universitario de Deportes. El delantero africano es un jugador que muchos hinchas querían ver, más que todo por ser extranjero esperan mucho de él. No tiene actividad desde el año pasado y por eso las críticas no dejaron de aparecer en el cuadro ‘crema’ tras un partido discreto.

En este caso, Javier Rabanal decidió en darle la cantidad de 30 minutos para poder verlo ante un rival que estaba dejando espacio como es Cienciano. Es así como Lisandro Alzugaray terminó saliendo de la cancha para que pueda ingresar Gassama. Lo cual terminó siendo muy aplaudido por los hinchas que acudieron al estadio que esperaban verlo jugar.

Su rendimiento no fue el mejor para el delantero que demostró una gran falta de estado físico. Lo cual terminó por demostrar la importancia que tenía que pueda hacer una pretemporada, ya que no la realizó y se le vio torpe. Esto fue criticado por los hinchas que por el momento, lo ven como un mal fichaje por su como se desempeñó en su primer partido.

Hinchas no están contentos con Gassama (Foto: X):

Por ahora los hinchas no están para nada contento con el rendimiento de Gassama. Así que el delantero tendrá que buscar mejorar su estado físico en los entrenamientos, para que pueda lograr ser parte del gusto de la hinchada. La cual es bastante crítica en estos momentos con él.

Hinchas contra Gassama (Foto: X).

Los números de Sekou Gassama ante Cienciano

El debut de Sekou Gassama fue algo complicado para el senegalés. El cual no pudo tener muchas oportunidades y las pocas que tuvo no las llegó a aprovechar como se podría esperar de él. Así que repasamos algunos de sus números en este partido que lo dejan expuesto.

En 30 minutos de juego el atacante tan solo logró hacer 1 disparo, este terminó fuera, sin rumbo al arco. Todos sus pases acertados fueron en su mismo campo, que en total fueron 3 de 3, mientras que en el campo rival falló el único que tuvo. A nivel defensivo estuvo bajo, en duelos ganados en el suelo perdió los 4 que tuvo y en el juego aéreo solo ganó 1 de 4 posibles.

Datos Claves