Hinchas de Universitario resaltan a Gassama tras empatar ante Moquegua: “Es mucho más técnico que Valera”

Universitario de Deportes viene trabajando en el cierre de la primera parte del año y se están dando pequeños cambios. La delantera del club hoy nadie tiene el puesto comprado, por eso se vienen haciendo pruebas. Sekou Gassama que hace unos días tenía el puesto decidido ha cambiado por completo. Esto debido a que está haciendo mejor las cosas.

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Frente a CD Moquegua el africano mostró cosas diferentes a sus compañeros y esto fue resaltado por los hinchas. Para comenzar una de las cualidades que ha notado el hincha es el sacrificio, es un jugador que siempre busca pelear el balón. También lo han notado mejor técnicamente hablando que otros de sus compañeros.

Hinchas apoyan a Gassama (Foto: X).

Habrá que ver que es lo que está buscando Héctor Cúper con los atacantes para la segunda parte del año. Por ahora el entrenador sigue sin encontrar con un jugador que le de toques diferentes adelante. Esto es algo que se va viendo fecha a fecha y en lo que están en una gran deuda en la U.

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Pero por ahora, Gassama viene haciendo puntos, quizás para no ser titular, pero si un buen suplente. Se verá con el tiempo si es que esto termina siendo suficiente para que puedan llegar a un acuerdo para mantenerlo hasta el final de la temporada.

Sekou Gassama le viene ganando el puesto a Alex Valera

Por otro lado, Alex Valera es un jugador que por ahora está pasando un momento bastante bajo. Esto viene siendo aprovechado por el Sekou que se viene ganando al hincha. Ya varios se dieron cuenta que el goleador de la ‘U’ no e tan técnico como se podría esperar y que por eso podría aportar más Gassama.

Hinchas resaltan a Gassama (Foto: X).

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Por lo pronto ya le han visto cualidades importantes a Gassama, como por ejemplo que es muy bueno aguantando el balón. Que es alguien que puede servir quizás no para hacer muchos goles, pero si para liberar espacios y proteger el balón. Cualidades que otro jugador del equipo no tiene y que podría ser un gran aporte en algunos momentos puntuales.

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