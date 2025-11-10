Tras el Superclásico, Universitario pospone a River y negocia con selección mundialista para la Noche Crema

A falta del partido ante Los Chankas para finalizar su 2025, habiendo ya festejado el tricampeonato nacional, Universitario de Deportes aguarda lo que será el 2026. De cara a este año, la primera gran función será la Noche Crema donde se presentarán a las nuevas figuras del equipo. En este sentido, hay negociaciones por varios frentes respecto al rival para ese partido.

Hasta hace algunos días, Universitario estaba en tratativas con varios equipos y uno de ellos era River Plate, aquel equipo con el que jugó en fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, en medio del mal momento del conjunto argentino, el cual se acrecentó tras perder el Superclásico ante Boca Juniors, trascendió otra opción potencialmente superadora.

La Noche Crema debe definir varios temas. El rival es una de las prioridades que debe resolver la ‘U’ por estos días. En tanto, hay otras cuestiones como la fecha, la cual ya representó un problema con su clásico rival, Alianza Lima, que también tendrá su Noche Blanquiazul a comienzos de 2026.

River no pudo ante Boca en el Superclásico (Getty Images).

Universitario negocia con una selección mundialista para la Noche Crema

Las negociaciones para la Noche Crema continúan. Si bien con River Plate todavía estaría en charlas, lo cierto es que apareció la posibilidad de jugar con una selección clasificada al próximo Mundial 2026, según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa Nada Que No Sepa, que conduce Horacio Zimmermann en YouTube.

“Se está negociando con River Plate. Hay una selección clasificada al Mundial que también es una posibilidad y otro club más“, afirmó Peralta en el mencionado programa. Evidentemente, en Universitario, quieren un rival de nivel pensando en un 2026 donde buscarán el tetracampeonato y mejorar lo hecho en Copa Libertadores.

Cabe recordar que a comienzos de 2025, Universitario ya enfrentó a una selección en la Noche Crema. Fue ante Panamá donde le ganó 2-1 con goles de Paolo Reyna y José ‘Tunche’ Rivera (Gustavo Herrera marcó para los panameños). River, en tanto, podría ser el segundo club argentino luego de Arsenal de Sarandí en la Copa Crema de 2011 (triunfo 1-0 con tanto de Cristian Álvarez).

¿Cuándo será la Noche Crema de Universitario?

Además de las negociaciones por el rival, Universitario debe definir cuándo será la Noche Crema de 2026. Esto es un tema que ha crecido en los últimos días debido a que tanto los ‘Merengues’ como Alianza Lima enviaron documentación al Ministerio del Interior con misma fecha para el sábado 24 de enero.

De hecho, desde el club de Matute ya hasta han dejado trascender que la Noche Blanquiazul será definitivamente ese 24 de enero. El rival sería el Inter Miami de Lionel Messi en un partido a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva y no en el Nacional, como se había especulado.

Según reveló Peralta, “la ‘U’ no mueve su fecha” y, de hecho, mandó solicitud al Ministerio el pasado viernes 7 de noviembre cuando Alianza Lima lo hizo antes y con rival confirmado. Será el organismo gubernamental el que defina. “No creo que los dos partidos se jueguen el mismo día“, opinó el mencionado comunicador.

DATOS CLAVES