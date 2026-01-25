Tras vence a la U.de Chile, Rabanal dejó advertencia a los fichajes de Universitario: “No vamos a usar…”

Universitario de Deportes pudo tener una fiesta perfecta en su presentación en el Estadio Monumental de Ate. El conjunto ‘crema’ ganó y goleó ante sus hinchas, pero a pesar de esto no todo es felicidad. Pues el nuevo DT, Javier Rabanal dejó un claro mensaje que va directo a los nuevos fichajes, que este año no la van a tener nada fácil con el español a la cabeza.

Publicidad

Publicidad

Resulta que para el nacido en Canarias, los titulares hoy en día son los jugadores que salieron campeones la temporada pasada. Por lo que no piensa mover el equipo en este momento. Pero eso sí, dejó una advertencia para sus nuevos fichajes, los cuales tendrán que esforzarse para poder sentar a los que hoy están por encima de ellos.

“No creo que el equipo necesite demasiados cambios. Viene de una línea ganadora y quiero añadirle algunas cosas que puedan subirle el nivel. He visto bastante de lo que quería y otras que todavía tenemos que seguir trabajando. No vamos a utilizar el torneo local para afinar a jugadores por encima de otros, los que acaban de llegar tendrán que sacar del once a los tricampeones si quieren jugar”, fue el mensaje que dejó el nuevo DT ‘crema’.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Este es un mensaje clave para que los nuevos jugadores no sientan que tienen un puesto asegurado tras haber llegado como refuerzo. Lo que mejorará la competencia entre jugadores, buscando quedar por encima para poder jugar en el once titular que es lo que cada uno está deseando.

¿Qué jugadores ha fichado Universitario de Deportes?

En este caso, el cuadro de Universitario no ha hecho grandes fichajes pensando en esta temporada. Esto debido a que tiene una base fuerte, pero necesitan afinar algunos detalles para poder tener un equipo equilibrado. Es por eso que en total son 5 los jugadores nuevos que tiene el plantel para esta campaña 2026.

ver también La rotunda decisión del DT de Universidad de Chile tras reconocer que Universitario lo superó

Posiblemente el jugador que más ilusiona al hincha y que podría quedarse con el puesto de titular es Lisandro Alzugaray. Pero al ser el último en llegar, tendrá que ponerse al corriente para que pueda tentar un lugar como iniciador. Otro que también está dando la hora es Miguel Silveira, quien en poco tiempo en la Noche Crema ha hecho que más de uno lo vea como un gran refuerzo.

Publicidad

Publicidad

Sekou Gassama entrenando con Universitario (Foto: Universitario).

Sekou Gassama quizás es uno de los que más dudas dejan por sus números en el pasado. Por lo que tendrá que hacer un gran trabajo para poder sacar a Alex Valera del once titular. Caín Fara en la defensa también es un jugador que demuestra un gran temperamento, pero acá no la tendrá nada fácil. Lo mismo con Héctor Fértoli que va a tener que hacer un esfuerzo para ser el dueño del mediocampo.

Fichajes de Universitario:

Lizandro Alzugaray

Sekou Gassama

Caín Fara

Miguel Silveira

Hérctor Fértoli

Publicidad

Publicidad

Datos Claves