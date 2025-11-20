El tricampeonato de Universitario de Deportes en la Liga 1 (2023, 2024 y 2025) no solo marca un récord deportivo, sino que también sella el compromiso emocional de sus figuras. En medio de la euforia por este logro histórico, el capitán y referente principal del equipo, Andy Polo, ha manifestado su firme intención de finalizar su carrera en el Estadio Monumental, consolidando su vínculo con el club. Esta declaración es clave en un momento donde la dirigencia busca asegurar la continuidad de su plantilla base.

Andy Polo hace su juramento en Universitario

Conocido como ‘La Joya’, Polo hizo su “juramento” durante una entrevista en el canal Tadokoro con el periodista Wilmer Robles. Con una sinceridad notable, el futbolista expresó: “Si por mí fuera, me quedo toda la vida en el club. Universitario me dio todo desde chico, el sueño de jugar afuera ahí está, pero yo tengo un año más de contrato y quiero darle más títulos a este club”. Estas palabras refuerzan su estatus no solo como líder deportivo, sino como un símbolo de la identidad de la cantera crema ante la hinchada.

Andy Polo pieza clave en Universitario de Deportes. (Foto: X).

El lateral derecho, pieza fundamental en el esquema táctico que permitió a la “U” dominar cinco torneos cortos seguidos, compartió su felicidad por la magnitud del éxito. Polo, quien posee experiencia en clubes internacionales como Millonarios, Morelia y Portland Timbers, se siente privilegiado por el logro: “Gracias a Dios se nos dio el tricampeonato tres fechas antes, muy felices de haber conseguido algo así con este club grande del cual soy hincha.”

Universitario se beneficia con Andy Polo

Esta postura subraya un cambio de enfoque en los líderes del plantel, quienes priorizan el éxito y la estabilidad en el club sobre una nueva aventura en el extranjero. Esta mentalidad es vital para la dirigencia, cuyo objetivo es mantener la base que ha cimentado esta hegemonía. El enfoque está puesto ahora en proyectar este dominio local en una próxima actuación destacada a nivel continental, la gran meta pendiente del club.

Además, Polo reconoció que el plantel todavía está dimensionando la hazaña: “Creo que todavía no valoramos lo que hemos conseguido, pero estamos muy felices”. Esta humildad, sumada a su compromiso incondicional, proyecta la imagen de un capitán centrado en seguir sumando logros con la camiseta crema.

Andy Polo busca seguir ganando cosas

Podemos dar fe de algo, Andy Polo no solo fue un pilar en la cancha durante el tricampeonato, sino que ahora se convierte en un garante de la estabilidad institucional. Su promesa de quedarse “toda la vida” y su aspiración a más títulos envían un mensaje de tranquilidad a la hinchada y confirman la determinación de la actual generación de Universitario para prolongar su dominio en el fútbol peruano.

