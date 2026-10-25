Universitario confirma el primer refuerzo extranjero de Fabián Bustos para la próxima temporada

Después de ganarle por goleada al Juan Pablo II, por la Liga 1. El conjunto merengue le entregó su primer fichaje extranjero a Fabián Bustos.

El mercado de pases del fútbol peruano acaba de sacudirse con una noticia que promete cambiar el panorama de la próxima temporada. En un movimiento silencioso, pero estratégico, la dirigencia crema concretó un fichaje de verdadero peso internacional para potenciar su plantel.

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La expectativa entre los aficionados merengues venía creciendo en los últimos días sobre quién ocuparía el cupo de volante central. Finalmente, el secretismo terminó y el nombre elegido ha generado un enorme impacto en el ámbito deportivo local.

Carlos Gruezo jugará el próximo año en la Liga 1 con Universitario. (Foto: X).

Un fichaje de peso que remece Universitario

El mediocampista ecuatoriano Carlos Gruezo jugará en Universitario de Deportes la próxima temporada tras cerrar un acuerdo definitivo con la institución. El experimentado volante de contención llega como el primer gran refuerzo extranjero pedido por el director técnico Fabián Bustos.

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La información, revelada por el periodista Gustavo Peralta para Colectivo WORLD, señala que la operación se concretó en tiempo récord debido a la alta competencia en el mercado continental. En la ‘U’ decidieron actuar con total premura al considerar que se trataba de una oportunidad imperdible ante el acecho de otros clubes.

Cierre relámpago y recorrido internacional

La presencia del jugador no pasó desapercibida en la capital en las últimas horas antes de sellar su firma. Gruezo estuvo en uno de los palcos del Estadio Monumental junto a su representante para presenciar un partido del equipo y cerrar los últimos detalles contractuales.

El mediocampista aporta un recorrido envidiable con la selección de Ecuador, habiendo disputado procesos clasificatorios y torneos de máximo nivel. Su experiencia internacional será una pieza clave para sostener las aspiraciones del cuadro crema tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

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🇪🇨 ¡CARLOS GRUEZO SERÁ JUGADOR DE UNIVERSITARIO!



El volante ecuatoriano Carlos Gruezo jugará en Universitario de Deportes la próxima temporada. Con pasado en su selección y experiencia en el fútbol alemán, el mediocampista ya tiene todo cerrado con el club crema.



¿Por qué… pic.twitter.com/Fi3MSBeiCG — Colectivo WORLD (@ColectivoWORLD) October 25, 2026

Jerarquía de Bundesliga y anuncio oficial

Además de su trayectoria con la ‘Tri’, el volante cuenta con una valiosa etapa en la élite del fútbol europeo. Su paso por la Bundesliga de Alemania, vistiendo las camisetas del Stuttgart y el Augsburgo, le otorga un plus de jerarquía táctica y despliegue físico sobresaliente.

La directiva crema tiene todo planificado para hacer la presentación formal ante los medios y los hinchas. Toda la documentación está firmada y el traspaso será oficializado de manera pública a fin de año para encarar la pretemporada.

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