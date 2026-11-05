El mensaje de tranquilidad de Fabián Bustos tras empatar con Sport Boys: “Dependemos de nosotros”

Fabián Bustos analizó el resultado de Universitario ante Sport Boys y le puso paños fríos a la situación. Aseguró que están más firmes que nunca rumbo al objetivo principal de la institución.

Universitario de Deportes no pudo conseguir el resultado soñado ante Sport Boys en el Estadio Monumental. A pesar de levantar un 0-2 en contra en los últimos minutos del partido, claramente el objetivo era el triunfo y no lo lograron por distintos factores en el juego. Al margen de ello, Fabián Bustos no dudó en asegurar que se sienten más firmes que nunca rumbo al objetivo.

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Fuente: A Presión.

Si bien el empate contra Sport Boys les genera dependencia de otros resultados para llevarse el Torneo Clausura 2026 y así disputar directamente la final nacional frente a Alianza Lima, la palabra de Fabián Bustos fue clave para entender que así hayan semifinales siguen dependiendo de sí mismos ya que tendrán que superar a los rivales designados, tal y como podría ser el caso de Sporting Cristal.

“Estamos primeros y por diferencia de gol no, estamos segundos. Quedan dos fechas para todos. Se sintió el esfuerzo del fin de semana. Me hubiera encantado ganar el partido, pero para el objetivo más importante que tiene la institución, estamos dependiendo de nosotros“; declaró Fabián Bustos en conferencia de prensa y con lo cual intentó ponerle paños fríos a la crítica hacia su equipo.

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Asimismo, el entrenador de la ‘U’ argumentó que se impusieron ante Sport Boys. “Me parece que fuimos ampliamente superiores contra un gran equipo, entrenador y jugadores que vinieron a hacer su planteamiento. Nosotros estuvimos imprecisos. Debimos abrir el partido primero porque tuvimos muchas situaciones claras. Tenemos que ser más intensos, precisos. Tenemos que abrir los partidos porque no es fácil ganar, hacer los goles porque el rival también juega”.

Los partidos que le restan a Universitario en el Torneo Clausura 2026

Luego de igualar 2-2 ante Sport Boys en un atrapante encuentro, ahora Universitario de Deportes deberá enfocarse en terminar de la mejor manera el Torneo Clausura 2026 para tentar la posibilidad de llevárselo con la combinación de otros resultados ya que por ahora se mantiene con la misma cantidad de puntos que Sporting Cristal, pero con una menor diferencia de goles.

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Dicho esto, la ‘U‘ enfrentará a CD Moquegua el 8 de noviembre desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental y luego cerrará el campeonato ante Sport Huancayo en condición de visita el fin de semana del 21 y 22 de noviembre ya que por el momento no hay fecha confirmada. Lo más probable es que se disputen varios partidos en simultáneo para resolver todo sin suspicacias.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Fabián Bustos declaró que Universitario depende de sí mismo tras empatar.

declaró que depende de sí mismo tras empatar. Universitario quedó segundo en el Torneo Clausura 2026 por diferencia de goles.

quedó segundo en el por diferencia de goles. CD Moquegua visitará a Universitario el 8 de noviembre a las 20:30 horas.