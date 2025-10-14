La Liga de Fútbol Profesional ha confirmado la reprogramación del esperado encuentro entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes para el jueves 23 de octubre a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional. Esta decisión ha generado un marcado descontento en tienda merengue. Ya que el partido, inicialmente previsto para el 15 de octubre, fue suspendido por falta de garantías de seguridad debido a la situación social y política del país.

Universitario muestra su incomodidad

El principal motivo del malestar de la dirigencia de Universitario es el drástico ajuste en el calendario, que obliga al equipo a disputar tres encuentros de Liga 1 en una sola semana. La apretada agenda comienza el lunes 20 de octubre recibiendo a Ayacucho FC en el Monumental, continúa con el clásico reprogramado ante Cristal el jueves 23 y finaliza con la visita a ADT en Tarma el domingo 26 de octubre.

Sporting Cristal vs. Universitario está confirmado. (Foto: X).

El club merengue ha expresado a la LFP su preocupación por el posible impacto negativo de esta carga logística y física en el rendimiento del plantel, especialmente en la fase más crítica del campeonato. Considerando que ambos equipos luchan por el liderato del Clausura y la posibilidad de definir al campeón nacional sin playoffs, la gestión de la fatiga se vuelve crucial para el comando técnico de la “U”.

La posición final de Universitario

A pesar del desacuerdo con el calendario impuesto, el periodista Gustavo Peralta ha informado que Universitario acepta la decisión de la Liga, aunque no la comparte. Esta postura institucional busca acatar la disposición oficial y priorizar el aspecto deportivo, evitando quejas adicionales que puedan desestabilizar al equipo.

La programación del resto de partidos de Universitario se mantiene, lo que obliga al comando técnico a implementar un plan de rotaciones y cuidados especiales para sus jugadores. Enfrentar a Sporting Cristal entre dos partidos de visita, incluyendo el desafío de jugar en altura contra ADT, será una prueba exigente para la profundidad de la plantilla en su búsqueda del posible tricampeonato.

Sporting Cristal vs. Universitario confirmado

Así, el enfrentamiento entre celestes y cremas se ha convertido en el foco de atención no solo por la rivalidad y los puntos en juego, sino también por las implicaciones administrativas de la reprogramación. El jueves 23 de octubre, el Estadio Nacional será escenario de un partido cargado de tensión y estrategia, que podría ser determinante en la lucha por el título del fútbol peruano.