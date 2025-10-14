Luego de muchos rumores sobre posibles fechas, al fin se ha dado a conocer la nueva fecha para el juego entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes. Mediante sus redes sociales la Liga 1 pudo dar a conocer la reprogramación de este emocionante juego.

Se habló de muchas posibilidades sobre la reprogramación de este encuentro. Algunos sugerían que se pueda disputar en la fecha FIFA de noviembre, otros que incluso el duelo se pueda dar sin público para que se juegue lo más pronto posible. Pero luego de muchas reuniones se encontró el día ideal.

¿Cuándo se jugará el Sporting Cristal vs. Universitario?

De esta forma la misma Liga 1 en su cuenta oficial dio a conocer los detalles del partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura. De esta forma el choque se disputará el día jueves 23 de octubre desde las 20:00 horas de Perú en el estadio Nacional de Lima.

Universitario de Deportes molestos por la decisión

Por otro lado, se conoció mediante el periodista Gustavo Peralta que en Universitario de Deportes no están para nada contentos con la decisión. Esto debido a que justamente en esa semana los ‘cremas’ van a tener que disputar un total de 3 partidos, lo cual les parece injusto.

No obstante, también pudo dar a conocer el comunicador que el club ‘crema’ a pesar de su molestia, acatará la programación dada por la Liga 1. Así que en este caso los cremas jugarán 2 duelos en Lima y 1 en provincia.

La programación de Universitario de Deportes:

Universitario vs. Ayacucho FC | Lunes 20 de octubre.

Sporting Cristal vs. Universitario | Jueves 24 de octubre.

ADT vs. Universitario | Domingo 26 de octubre.

¿Por qué se suspendió el Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes?

Este encuentro no obtuvo las garantías por parte del Ministerio del Interior debido a la situación del país. Este miércoles 15 de octubre se realizará una importante marcha en Lima, lo que ocasionó que se tome la decisión de reprogramar el encuentro, pues consideraban de alto riesgo teniendo en cuenta las actividades que se iban a presentar.

De esta forma, se tomó de manera inmediata el trabajo para buscar la reprogramación del encuentro. Algo que por lo general dura bastante en tomarse una decisión final, pero para este juego fueron bastante rápido sabiendo que el torneo está entrando en una recta final de definición.

