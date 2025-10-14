El futbolista polifacético de Universitario de Deportes, César Inga, ha puesto su mirada en el futuro y, en una planificación que involucra a su familia. Ya definió los pasos que le gustaría seguir en su carrera profesional una vez que se presente una oportunidad de transferencia desde el club crema.

César Inga y su futuro en el extranjero

Las ambiciones del joven futbolista de 23 años fueron reveladas por su propio padre en una reciente entrevista concedida al periodista Silvio Valencia en su canal de YouTube. Según el familiar, la meta actual de Inga no es precipitarse directamente al Viejo Continente, sino forjar una experiencia sólida que le garantice el éxito internacional a largo plazo.

César Inga define su futuro después de Universitario. (Foto: X).

De acuerdo con las declaraciones de su padre, el plan estratégico que conversan diariamente apunta a que Inga dé un paso intermedio en ligas de mayor exigencia en el continente. Específicamente, el jugador peruano buscaría ser vendido a un club brasileño o argentino a fines de este año, buscando un entorno donde “aprenda más” sobre la competencia internacional antes de cruzar el Atlántico.

Real Madrid es el sueño de César Inga

Esta hoja de ruta está claramente diseñada como una plataforma de despegue hacia su máximo anhelo. El padre de Inga confesó que el sueño europeo del defensor es tan antiguo como su amor por el fútbol, recordando una frase que su hijo le decía cuando era apenas un niño: “papá yo voy a ir al Real Madrid”.

La preferencia por el fútbol sudamericano de élite, previo a la aventura europea, revela una madurez y un enfoque en su desarrollo que ha sido clave en su rápida consolidación tanto en la ‘U’ como en recientes convocatorias a la Selección Peruana. Tras su destacado desempeño, el interés de clubes extranjeros podría materializarse, haciendo que este plan se ponga a prueba al finalizar la temporada.

¿César Inga cumplirá su sueño de niño?

Por lo tanto, si bien César Inga está totalmente concentrado en los objetivos de Universitario, de concretarse su venta a fines de año, su prioridad estaría marcada por un salto al exigente fútbol de Brasil o Argentina, con el sueño del Estadio Santiago Bernabéu siempre presente en el horizonte como todo profesional del deporte rey.