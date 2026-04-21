Golpe de impacto en el mercado del fútbol peruano. Tras la salida de Javier Rabanal, Universitario evalúa nombres de peso para asumir el banquillo y uno de ellos sorprende por su historia: Martín Palermo.

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El exdelantero e ídolo de Boca Juniors aparece como alternativa real, según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’ del canal de YouTube ‘Linkeados’. El hombre de prensa precisó que el exgoleador es una de las alternativas.

“¿Palermo? ¿Van a ofrecer a Martín Palermo? Sí. Como otro nombre fuerte también. De ahí se verá si entra a tallar en el aspecto económico, futbolístico 3-5-2, qué tan flexible es y qué tanto puede gestionar bien el grupo”, señaló el periodista deportivo Gustavo Peralta.

La posible llegada de Martín Palermo no solo representaría un impacto mediático en la Liga 1, sino también una apuesta por un perfil con carácter, experiencia y fuerte manejo de vestuario, aspectos clave en un momento delicado para el club crema.

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¿MARTÍN PALERMO A UNIVERSITARIO? 🇦🇷 Esto informó @Gustavo_p4 sobre la posible llegada del DT argentino al equipo merengue. Además, dio a conocer que Julio Vaccari suena en tienda crema.



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Martín Palermo será ofrecido a Universitario

Sin embargo, la evaluación no será sencilla. En Universitario analizan variables como el sistema de juego, la adaptabilidad del técnico y, sobre todo, el factor económico para cerrar una negociación de este calibre.

Así, mientras se reacomoda tras la salida de Javier Rabanal, Universitario pone sobre la mesa un nombre que ilusiona, pero que también exige una decisión estratégica de alto nivel pues el sueldo del exgoleador no es para nada barato y no hay margen de error.

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Martín Palermo como técnico de Platense de Argentina. (Foto: Getty Images)

¿Cuántos años tiene Martín Palermo

Martín Palermo tiene 52 años, es entrenador argentino y actualmente está sin club.

¿Qué clubes ha dirigido Martín Palermo?

Tras su exitoso paso como jugador en Boca Juniors, Martín Palermo se convirtió en entrenador y ha dirigido desde el 2012 cuando empezó en Godoy Cruz. De ahí en más pasó como entrenador en clubes de Argentina (Arsenal, Aldosivi y Platense), Chile (Unión Española y Curicó Unido) y México (Pachuca). Hasta la fecha solo ha sido campeón con Olimpia en Paraguay y su último club fue Fortaleza de Brasil.

Datos claves

El periodista Gustavo Peralta reveló que Martín Palermo será ofrecido como nuevo entrenador.

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La dirigencia de Universitario evalúa el alto factor económico para concretar el fichaje.