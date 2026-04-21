Universitario de Deportes anunció de manera oficial la salida de Javier Rabanal como entrenador del primer equipo. Se confirmó así lo que ya se venía asegurando durante las últimas horas sobre el despido del estratega español, luego de las derrotas ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores y ante FBC Melgar. Con la confirmación, los hinchas no dudaron en pedir el regreso de Jorge Fossati.

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Los cuestionamientos para Javier Rabanal crecieron luego de la derrota 2-0 por Copa Libertadores ante Coquimbo Unido como local. La caída 2-1 ante FBC Melgar fue la gota que rebalsó el vaso para su despido. Pese a haber ganado el clásico 1-0 ante Alianza Lima, la realidad es que el director técnico español nunca terminó de convencer.

Ahora, Jorge ‘Coco’ Araujo será el entrenador interino de Universitario. Estará en el banco de suplentes en el partido ante Deportivo Garcilaso, el pendiente de la jornada 10 del Torneo Apertura (será el miércoles 22 de abril desde las 20:30 horas). Sin embargo, la directiva está en la búsqueda del reemplazo de Rabanal.

Comunicado oficial de Universitario con la salida de Rabanal (Oficial).

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Hinchas de Universitario piden por el regreso de Jorge Fossati

Tras la publicación de Universitario del comunicado oficial confirmando la salida de Javier Rabanal, los hinchas no dudaron en comentar rápidamente pidiendo por el regreso de Jorge Fossati. Se trata del entrenador que logró el tricampeonato en el último año y que no continuó en el cargo por diferencias con la directiva en las negociaciones para la renovación de su contrato.

La mayoría de los comentarios apuntaron sobre Fossati, en vez de Rabanal. “Dejen su orgullo de lado (a los dirigentes) y traigan a Fossati, es el único que puede revertir la situación“, tiró un hincha en X (Twitter). “Dejemos de lado el pasado y pensemos en la U, ojalá vuelva el Nonno (Fossati)“, dijo otro fanático.

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Dejemos de lado el pasado y pensemos en la U, ojalá vuelva el Nono pic.twitter.com/Tya7xGmXRD — 🄶🅤🅂🅃🄰🅅🄾 (@GustavusCreme) April 21, 2026

“El mejor entrenador de los últimos 50 años. No hay que buscar mucho“, “Arreglen su error y traigan a Fossati” y “perdónenlo y que vuelva“, fueron algunos de los tantos comentarios en referencia al director técnico uruguayo.

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¿Jorge Fossati puede volver a Universitario?

La administración encabezada por Franco Velazco y la dirección deportiva de Álvaro Barco trabajan en la búsqueda del reemplazante de Javier Rabanal. La opción de Jorge Fossati, por supuesto, ya se ha mencionado en los diferentes medios de comunicación peruanos.

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El periodista Carlos Univazo aseguró que el ‘Nonno’ no llegaría a Universitario debido a sus diferencias con la administración del club. Aunque, Gustavo Peralta aseveró que desde el entorno del uruguayo no descartan la posibilidad de llegar a un acuerdo para el regreso.

Así, la opción de un regreso no parece estar descartada, aunque aún hay incertidumbre sobre los pasos a seguir de la administración y la dirección deportiva.

Datos claves

Javier Rabanal fue despedido de Universitario tras caer ante Coquimbo Unido y FBC Melgar.

fue despedido de Universitario tras caer ante Coquimbo Unido y FBC Melgar. Jorge Araujo dirigirá como interino frente a Deportivo Garcilaso el miércoles 22 de abril.

dirigirá como interino frente a Deportivo Garcilaso el miércoles 22 de abril. Jorge Fossati es pedido por los hinchas tras lograr el tricampeonato el último año.