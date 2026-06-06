Universitario se alista para dar el golpe más contundente en la Liga 1 y ya está cerca de cerrar el fichaje de Gianluca Lapadula

El mercado de pases de la Liga 1 podría tener uno de los movimientos más impactantes del año. Cuando parecía que la llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes estaba prácticamente descartada, las negociaciones dieron un giro inesperado y ahora el delantero se encuentra más cerca que nunca de vestir la camiseta crema.

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La necesidad de reforzar la ofensiva se convirtió en una prioridad para Universitario tras un cierre de semestre marcado por la falta de gol. La eliminación en la Copa Libertadores y los problemas para concretar ocasiones llevaron a la dirigencia a buscar un atacante de jerarquía para afrontar el Torneo Clausura 2026.

En ese contexto, Lapadula aparece como el nombre ideal para elevar el nivel competitivo del plantel de Universitario. A sus 36 años, el delantero mantiene un importante cartel internacional y sigue siendo considerado uno de los atacantes peruanos con mayor experiencia y capacidad goleadora.

Además de su capacidad para definir, el exdelantero del Spezia aportaría liderazgo, experiencia en competiciones de alto nivel y una personalidad que encaja con la exigencia de una institución como Universitario, que buscará recuperar protagonismo durante la segunda parte de la temporada.

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Gianluca Lapadula con la camiseta de la Selección Peruana. (Foto: Instagram Gianluca Lapadula)

Universitario va por el fichaje de Lapadula

La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta, quien aseguró que las conversaciones avanzaron significativamente: “Universitario de Deportes avanza fuerte en la negociación con Gianluca Lapadula. Atención a las próximas horas, que podrían ser claves para definir la operación”, señaló el comunicador a través de sus redes sociales.

Mientras tanto, la dirigencia crema no descuida otras alternativas y también mantiene conversaciones con Raúl Ruidíaz. Si finalmente se concretan ambas incorporaciones, Universitario podría conformar una de las delanteras más competitivas del fútbol peruano, con Lapadula, Ruidíaz y Alex Valera disputando un lugar en el ataque durante el Torneo Clausura 2026.

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Raúl Ruidíaz también está cerca de llegar a Universitario. (Foto: Gemini IA)

¿Cuántos goles marcó Gianluca Lapadula?

Em total Gianluca Lapadula marcó 199 goles en 511 partidos oficiales a nivel de clubes.

¿Cuánto vale actualmente Gianluca Lapadula?

Gianluca Lapadula vale 400 mil euros a sus actuales 36 años, según la publicación oficial que hizo la página deportiva Transfermarkt.

Datos claves

Gianluca Lapadula está cerca de convertirse en nuevo delantero de Universitario de Deportes.

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El periodista Gustavo Peralta reveló que las negociaciones entre ambas partes avanzaron significativamente.