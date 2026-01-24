VIDEO: así fue el primer gol de Álex Valera en 2026 para el 2-0 de Universitario ante Universidad de Chile

Álex Valera marcó su primer gol del 2026 en la Noche Crema. Fue autor del 2-0 para Universitario de Deportes ante Universidad de Chile, partido amistoso de presentación del plantel dirigido por Javier Rabanal. ‘Nazário’ aprovechó una pelota viva dentro del área para definir para el segundo tanto de su equipo.
Luego del 1-0 de Martín Pérez Guedes antes del final del primer tiempo, Universitario pudo aumentar la ventaja al minuto 10 del complemento. Un buen pase de Jairo Concha rompió la jugada para que Andy Polo llegue al fondo. Su centro fue desviado y Álex Valera entró solo para el 2-0.
Fue el primer gol de Álex Valera en este 2026 en su tercera participación no oficial. Cabe recordar que formó parte de la derrota 1-0 ante Sport Boys y del triunfo 3-2 ante Melgar, ambos partidos amistosos de pretemporada. Ante Universidad de Chile, finalmente, pudo llegar a la anotación.
