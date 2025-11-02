¡Volvió a casa! Así recibieron a César Inga en Chimbote tras salir tricampeón con Universitario

La alegría por el tricampeonato de Universitario de Deportes continúa extendiéndose por todo el país, y uno de los momentos más llamativos tuvo como protagonista a César Inga, quien fue recibido con gran entusiasmo en su ciudad natal, Chimbote.

El defensor, pieza fundamental en la histórica temporada del cuadro ‘crema’, fue recibido con un homenaje por parte de sus vecinos y fanáticos, quienes lo recibieron con fuegos artificiales, cánticos y banderolas del club tricampeón.

Así fue recibido César Inga en Chimbote

En los videos se puede ver cómo el barrio Miraflores Alto, en Chimbote, se vistió de fiesta para darle la bienvenida al “hijo pródigo”. Cientos de hinchas de Universitario llegaron al lugar con banderas, camisetas y bombos, llenando las calles de color y alegría.

César Inga, visiblemente emocionado, arribó en automóvil y quedó sorprendido al ver la gran cantidad de personas que lo esperaban. Fiel a su estilo, el futbolista se detuvo para saludar y tomarse fotografías con los hinchas.

Durante la celebración, el jugador aprovechó para agradecer el afecto y el apoyo de la gente. “Buenas noches con todos. Primero quiero agradecer a Dios por permitirme estar aquí. El recibimiento no lo esperé. Vine callado para que nadie se dé cuenta, pero muy feliz y emocionado por este recibimiento“, expresó.

Además, agregó lo siguiente: “Agradecer a todos los cremas que han venido. Se logró el campeonato, el primero para mí y el tricampeonato de Universitario. La verdad que no tengo palabras para describir este momento. No sé quién hizo la sorpresa pero lo agradezco. Y dale ‘U’ toda la vida”.

¿Continuará en Universitario la próxima temporada?

El buen rendimiento de César Inga a lo largo de la temporada ha llamado la atención de varios clubes del extranjero, especialmente de Argentina y Europa. Su representante, Narciso Algamis, confirmó que ya hay conversaciones en marcha, incluso con equipos de la Serie A de Italia.

“Dijeron tantas cosas y algunas son verdad, otras mentira, pero hay chances… No es una locura. Hay conversaciones directas con tres equipos”, reveló en conversación con el programa de YouTube ‘Estudio Fútbol’.

César Inga en Universitario.

Del mismo modo, el agente señaló que la principal prioridad es asegurar el mejor destino posible para el futbolista. “Inga si se vende… se irá donde tenga que ir, donde le calce mejor, donde más lo quieran y donde él se sienta más cómodo. Se está trabajando para que se dé en la ventana de diciembre. Si no, será en la de junio”, explicó.