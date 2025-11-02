Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

¡Volvió a casa! Así recibieron a César Inga en Chimbote tras salir tricampeón con Universitario

El lateral nacional fue sorprendido por vecinos de su barrio en la ciudad de Chimbote. Conoce todos los detalles del emotivo recibimiento.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Recibimiento de César Inga en la ciudad de Chimbote.
© Composición Bolavip PerúRecibimiento de César Inga en la ciudad de Chimbote.

La alegría por el tricampeonato de Universitario de Deportes continúa extendiéndose por todo el país, y uno de los momentos más llamativos tuvo como protagonista a César Inga, quien fue recibido con gran entusiasmo en su ciudad natal, Chimbote.

Publicidad

El defensor, pieza fundamental en la histórica temporada del cuadro ‘crema’, fue recibido con un homenaje por parte de sus vecinos y fanáticos, quienes lo recibieron con fuegos artificiales, cánticos y banderolas del club tricampeón.

Así fue recibido César Inga en Chimbote

En los videos se puede ver cómo el barrio Miraflores Alto, en Chimbote, se vistió de fiesta para darle la bienvenida al “hijo pródigo”. Cientos de hinchas de Universitario llegaron al lugar con banderas, camisetas y bombos, llenando las calles de color y alegría.

César Inga, visiblemente emocionado, arribó en automóvil y quedó sorprendido al ver la gran cantidad de personas que lo esperaban. Fiel a su estilo, el futbolista se detuvo para saludar y tomarse fotografías con los hinchas.

Publicidad

Durante la celebración, el jugador aprovechó para agradecer el afecto y el apoyo de la gente. “Buenas noches con todos. Primero quiero agradecer a Dios por permitirme estar aquí. El recibimiento no lo esperé. Vine callado para que nadie se dé cuenta, pero muy feliz y emocionado por este recibimiento“, expresó.

Además, agregó lo siguiente: “Agradecer a todos los cremas que han venido. Se logró el campeonato, el primero para mí y el tricampeonato de Universitario. La verdad que no tengo palabras para describir este momento. No sé quién hizo la sorpresa pero lo agradezco. Y dale ‘U’ toda la vida”.

Tweet placeholder
Publicidad
¿Se va de Universitario? El contundente mensaje de Edison Flores a César Inga tras lograr tricampeonato nacional

ver también

¿Se va de Universitario? El contundente mensaje de Edison Flores a César Inga tras lograr tricampeonato nacional

¿Continuará en Universitario la próxima temporada?

El buen rendimiento de César Inga a lo largo de la temporada ha llamado la atención de varios clubes del extranjero, especialmente de Argentina y Europa. Su representante, Narciso Algamis, confirmó que ya hay conversaciones en marcha, incluso con equipos de la Serie A de Italia.

“Dijeron tantas cosas y algunas son verdad, otras mentira, pero hay chances… No es una locura. Hay conversaciones directas con tres equipos”, reveló en conversación con el programa de YouTube ‘Estudio Fútbol’.

César Inga en Universitario.

César Inga en Universitario.

Publicidad

Del mismo modo, el agente señaló que la principal prioridad es asegurar el mejor destino posible para el futbolista. “Inga si se vende… se irá donde tenga que ir, donde le calce mejor, donde más lo quieran y donde él se sienta más cómodo. Se está trabajando para que se dé en la ventana de diciembre. Si no, será en la de junio”, explicó.

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Se filtró la razón por la que Cueva está cerca de Boys y no es lo económico: "Quiere ver un proyecto"
Liga 1

Se filtró la razón por la que Cueva está cerca de Boys y no es lo económico: "Quiere ver un proyecto"

¿El nuevo Serna? Juega en ADT y pronto Alianza le hará una oferta: "Es uno de los objetivos"
Alianza Lima

¿El nuevo Serna? Juega en ADT y pronto Alianza le hará una oferta: "Es uno de los objetivos"

El error defensivo de Erick Noriega en el 1-0 de Corinthians ante Gremio por el Brasileirao
Peruanos en el exterior

El error defensivo de Erick Noriega en el 1-0 de Corinthians ante Gremio por el Brasileirao

La tremenda noticia que recibió Bassco Soyer que podría cambiar su carrera en Europa
Peruanos en el exterior

La tremenda noticia que recibió Bassco Soyer que podría cambiar su carrera en Europa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo