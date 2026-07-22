¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Perú vs Chile? Canales de TV y streaming online de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Hoy se juega el Perú vs Chile por la la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Conoce a qué hora y dónde ver, este partido mediante tv y streaming.

La selección peruana de vóley femenino inicia hoy su camino en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 enfrentando a su similar de Chile. El encuentro corresponderá a la primera fecha del Grupo A y cerrará la jornada inaugural en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima.

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Perú busca arrancar con el pie derecho

El equipo dirigido por el técnico brasileño Antonio Rizola llega a este certamen internacional tras una intensa preparación física y táctica en Lima. La selección nacional tiene como objetivo principal conseguir un lugar en las semifinales y asegurar su boleto al Sudamericano de Mayores en Río de Janeiro.

Perú vs Chile juegan por la Copa Sudamericana de Vóley. (Foto: X).

Por su parte, el conjunto chileno, bajo el mando de Eduardo Guillaume, afronta este clásico sudamericano con un plantel competitivo que busca dar la sorpresa. La escuadra de la ‘Roja’ intentará sumar sus primeros puntos en un grupo exigente que también integran Brasil y Bolivia.

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Horarios para ver el Perú vs. Chile EN VIVO

El esperado duelo continental está programado para disputarse este miércoles 22 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja.

Perú, Colombia y Ecuador: 18:15 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 19:15 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:15 horas

Estados Unidos (Miami / Nueva York): 19:15 horas

Canales de TV y streaming online del partido

En territorio peruano, la transmisión en señal abierta estará a cargo de Latina Televisión en el Canal 2 y en alta definición por el 702 HD.

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Para ver el compromiso por internet vía streaming, la señal en directo estará disponible totalmente gratis mediante la página web oficial de Latina y su aplicación móvil (Latina Play).

Claves del partido y alineaciones probables

La selección peruana confiará en el peso ofensivo de sus principales atacantes por punta y en la solidez del bloqueo para controlar el ataque rival. El apoyo de la afición en el recinto deportivo jugará un papel fundamental durante el desarrollo del encuentro.

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En tanto, el cuadro chileno apostará por la agresividad en el servicio para complicar la recepción peruana y armar transiciones rápidas de contraataque. Se anticipa un duelo de alta intensidad técnica en la red desde el primer set.

DATOS CLAVE