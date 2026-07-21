La lista de convocadas en Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026: 14 jugadoras

La Federación Peruana de Vóley informó las jugadoras elegidas por Antonio Rizola para la Copa Sudamericana. Conocelas.

La Selección Peruana ya conoce sus jugadoras para la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026, que se disputará del 22 al 26 de julio en Lima. La Federación Peruana de Vóley (FPV) informó las 14 elegidas por el entrenador Antonio Rizola.

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A través de un comunicado en sus diversas redes sociales oficiales, la FPV informó la 14 jugadoras que formarán parte de ‘La Bicolor’ en el certamen, que se disputará en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja, Lima.

La capitana de la Selección Peruana para la Copa Sudamericana será Kiara Montes, quien se suma a otras figuras importantes con rodaje en el combinado. Son los casos de Yadhira Anchante, Diana de la Peña, Brenda Lobatón, Sandra Ostos y Karla Ortíz, entre otras. La gran ausencia es la de la líbero Esmeralda Sánchez, quien decidió bajarse del seleccionado por motivos personales.

Lista de convocadas de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Yadhira Anchante (Armadora)

Jade Cuya (Armadora)

Rachell Hidalgo (Líbero)

Andrea Villegas (Líbero)

Diana de la Peña (Central)

Coraima Gómez (Central)

Anghela Barboza (Central)

Kiara Montes (Punta receptor)

Brenda Lobatón (Punta receptor)

Karla Ortíz (Punta receptor)

Sandra Ostos (Opuesta)

Antuanette Arteaga (Opuesta)

Alondra Alarcón (Opuesta)

Daniela Muñoz (Punta receptor)

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El calendario de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026

La Selección Peruana forma parte del Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026 junto a las selecciones de Brasil, Chile y Bolivia. Estos serán los días y horarios para los partidos de ‘La Bicolor’:

Perú vs. Chile | Miércoles 22 de julio | 18:15 horas

Perú vs. Brasil | Jueves 23 de julio | 18:15 horas

Perú vs. Bolivia | Viernes 24 de julio | 18:15 horas

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En caso de quedar entre las primeras dos posiciones de la fase de grupos, Perú clasificará a semifinales, las cuales se jugarán el sábado 25 de julio. La final del torneo y el tercer puesto, en tanto, serán el domingo 26 de julio.

Cabe recordar que la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026 entrega cinco plazas clasificatorias para el Campeonato Sudamericano 2026 y tres cupos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

DATOS CLAVE

Selección Peruana : Antonio Rizola convocó 14 jugadoras, con Kiara Montes como capitana.

: Antonio Rizola convocó 14 jugadoras, con Kiara Montes como capitana. 22 al 26 de julio : El torneo se disputará en el Coliseo Eduardo Dibós.

: El torneo se disputará en el Coliseo Eduardo Dibós. Grupo A: Perú enfrentará a Chile, Brasil y Bolivia a las 18:15 horas.