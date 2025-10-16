Alianza Lima busca romper el mercado de pases con figura de la Liga Turca

Alianza Lima no solo destaca en el fútbol masculino, sino también en su equipo femenino y en vóley, donde actualmente ostenta el título de bicampeón nacional. A pesar de los logros, en La Victoria no se conforman y ya trabajan en fortalecer aún más su plantel para seguir siendo protagonistas.

Según información del medio brasileño especializado ‘Portal Volei’ a través de Instagram, el club ‘íntimo’ estaría negociando la incorporación de Kiera Van Ryk, destacada opuesta canadiense que actualmente forma parte del VakıfBank, uno de los equipos más importantes de la liga turca.

Según dicho medio, la opuesta de 26 años llegaría únicamente para disputar el Mundial de Clubes, que se llevará a cabo en diciembre. Posterior a ello, se dirigiría a la liga china.

Medio turco confirmó su llegada a Alianza Lima

“Alianza Lima abre la billetera. El club peruano ha hecho una oferta para contar con la canadiense Kiera Van Ryk en el Mundial de Clubes de diciembre. Según fuentes turcas, tras el torneo, la deportista podría fichar por un equipo chino. El equipo peruano quiere reforzar su plantilla para hacer historia en la competición, ¡y la llegada de la canadiense sería un gran paso en ese proyecto”, se lee en la página web.

Cabe resaltar que, la institución ‘blanquiazul’ ya incorporó a las extranjeras María Alejandra Marín (armadora), Yanlis Féliz (opuesta), Maëva Orlé (opuesta) y Aline Timm (central). Sin embargo, esta última podría abandonar el club por no cumplir con las expectativas.

Alianza Lima no disputará la fecha 1 de la Liga de Vóley

Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, confirmó que el club no estará presente en la primera jornada de la Liga Nacional de Vóley 2025/2026, debido a que esa fecha coincide con la celebración de la ‘Noche Blanquiazul’. En este evento, el equipo se medirá contra rivales como Fluminense, River Plate y Regatas Lima.

Las dirigidas por Facundo Morando tenían previsto enfrentarse a Kazoku No Perú el domingo 26 de octubre, en la primera fecha del torneo. En caso de que no se presenten, perderían el partido por walkover.

