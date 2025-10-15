Noche Blanquiazul de vóley 2025: fecha, precios y cómo comprar boletos para cuadrangular de Alianza Lima

Mientras la Liga Peruana de Vóley se prepara para volver, Alianza Lima se concentra en el inicio de la temporada, pero con la realización de la Noche Blanquiazul 2025. Se trata del evento en donde el elenco íntimo de vóley femenino presentará a sus nuevas figuras. Además, disputará un torneo cuadrangular junto a otros clubes importantes de Sudamérica como Fluminense, River Plate y Regatas Lima.

Publicidad

Publicidad

El pasado lunes, Alianza Lima confirmó que vuelve la “Noche Blanquiazul Vóley” a través de un póster en sus redes sociales donde muestran a todas sus figuras. “La espera terminó”, tiraron. Así, se confirmó lo que ya se venía gestando y será una realidad.

La Noche Blanquiazul Vóley 2025 tendrá una gran novedad para esta edición. A diferencia de otros años, se realizará durante dos días: 25 y 26 de octubre. Esto tiene que ver con la disputa de un torneo cuadrangular. Y ya generó polémica, ya que coincide con el inicio de la Liga Peruana de Vóley.

La Noche Blanquiazul Vóley llega el 25 y 26 de octubre (Alianza Lima Vóley).

Publicidad

Publicidad

Precisamente, de cara a esto, Alianza Lima no se presentará a la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley. El conjunto ‘íntimo’ debe enfrentar al recién ascendido Kazoku No Perú el próximo domingo 26 de octubre. La gerenta de vóley blanquiazul, Cenaida Uribe, confirmó que no se presentarán a dicho encuentro y todo hace pensar en que perderán los puntos.

Así será la Noche Blanquiazul Vóley 2025

La tradicional fiesta que realiza Alianza Lima con la Noche Blanquiazul Vóley 2025 sirve para presentar a las nuevas figuras del equipo de cara a una dura temporada. Cabe recordar que las dirigidas por el argentino Facundo Morando deberán jugar la Liga Peruana de Vóley, el Mundial de Clubes y el Sudamericano de Clubes.

A raíz de esto, las ‘Íntimas’ han ido fuerte al mercado con contrataciones de renombre. El único nombre local que destaca es el de Sandra Ostos, jugadora de la Selección Peruana, quien llegó desde Circolo Sportivo Italiano. En cuanto a las extranjeras, llegaron: Yanlis Féliz (punta dominicana), Maria Alejandra Marín (armadora colombiana), Doris Manco (armadora colombiana) y Elina Rodríguez (punta argentina).

Publicidad

Publicidad

ver también Cenaida Uribe confirmó relación y brutal decisión con Julieta Lazcano y preparador físico de Alianza Lima: “Terminó mal”

Por su parte, Aline Timm, central portuguesa, fue dada de baja cuando había sido anunciada como nueva jugadora hace algunas semanas. No logró conformar al cuerpo técnico y, así, Cenaida Uribe deberá buscar otro refuerzo extranjero.

No solamente habrá presentación de jugadoras. Tampoco habrá un amistoso como suele ser costumbre. Para esta edición 2025, la Noche Blanquiazul tendrá un cuadrangular donde Alianza Lima enfrentará a Regatas Lima, único invitado local, River Plate de Argentina y Fluminense de Brasil.

¿Cómo comprar entradas para la Noche Blanquiazul Vóley 2025?

Alianza Lima, de manera oficial, ya brindó los detalles para la venta de entradas para la Noche Blanquiazul Vóley 2025. Se realizará los días 25 y 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós, sitio ubicado en el distrito San Borja y que tiene capacidad para 4 mil 500 espectadores.

Publicidad

Publicidad

La venta de entradas comienza este miércoles 14 de octubre desde las 13:00 horas, la cual será preferencial para ‘Íntimos’, grupo de hinchas que pagan su suscripción en el club. En tanto, los boletos generales se comenzarán a vender a todo público desde las 16:30 horas ese mismo día.

Tweet placeholder

Todas las entradas se pueden adquirir en la plataforma oficial de Joinnus.

Precios para las entradas para la Noche Blanquiazul Vóley 2025

Los precios de los boletos rondan los S/ 45 soles y los S/ 60 soles dependiendo su ubicación. Se puede comprar para un día o también el combo para los dos días del evento. A continuación, los precios por sector:

Publicidad

Publicidad

– General: 45 soles / 90 soles (combo)

– Preferencial: 55 soles / 110 soles (combo)

– Palco Apuesta Total: 60 soles / 120 soles (combo)