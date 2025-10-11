¿Qué pasa si Alianza Lima no juega la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley?

A pocos días del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, se ha desatado una fuerte polémica: Alianza Lima ha decidido no presentarse a su primer partido del torneo, programado para el domingo 26 de octubre frente a Kazoku No Perú.

Esta inesperada decisión ha encendido las alarmas en el ámbito deportivo nacional. En este contexto, te contamos qué podría ocurrir con el cuadro ‘blanquiazul’ si mantiene su posición y no disputa el encuentro.

Cenaida Uribe confirmó que Alianza Lima no se presentará

En declaraciones para Radio Ovación, la jefa de equipo de Alianza Lima, Cenaida Uribe, explicó que la razón por la cual el elenco ‘íntimo’ no se presentará en la fecha 1 del campeonato.

Y es que según dio a conocer, la decisión obedece a un compromiso institucional previamente establecido: la realización de la Noche Blanquiazul, evento en el que se presentará oficialmente al plantel que competirá en la temporada 2025-26.

“No es rebeldía. Hace 4 meses yo tengo esto programado, la liga nunca empezó en octubre. ¿Tengo que pedirle permiso a la FPV cuando voy a hacer un evento? La Federación debería decir, como ha hecho ahora en estas bases, ‘el próximo año liga empieza el 25 de octubre’. Así yo ya lo sé, antes no lo sabía. No puedo, ya tengo mi ‘Noche Blanquiazul’“, explicó Uribe.

¿Qué pasa si Alianza Lima no juega la fecha 1?

Para entender las posibles consecuencias para Alianza Lima, es necesario revisar el Reglamento de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). Según lo estipulado en el artículo 6.4, inciso 1, si un equipo no se presenta a disputar un partido oficial, será considerado ausente y se le dará por perdido el encuentro por 3 sets a 0.

“Si un equipo se niega a jugar después de haber sido convocado para ello, este es declarado ausente y pierde el partido con un resultado de 0-3 para el partido y 0-25 para cada set”, se puede leer en la normativa.

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 25 de octubre

Deportivo SOAN vs. Rebaza Acosta / 14:45 horas de Perú

San Martín vs. Olva Latino / 17:00 horas de Perú

Universitario vs. Deportivo Géminis / 19: 00 horas de Perú

Domingo 26 de octubre

Regatas Lima vs. Deportivo Wanka / 12:00 horas de Perú

Circolo sportivo Italiano vs. Atlético Atenea / 15:15 horas de Perú

Alianza Lima vs. Kazoku No Perú / 17:00 horas de Perú

