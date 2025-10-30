Aviso oficial. El último martes, la Federación Internacional de Voleibol dio a conocer las sedes que albergarán el Campeonato Mundial de Clubes de Vóley 2025, en sus versiones femenina y masculina.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Alianza Lima, que hará historia al convertirse en el primer club peruano en participar en dicha competición, se trasladará a la ciudad de Sao Paulo, Brasil, donde llegará a buscar el título frente a ocho equipos.

El torneo se llevará a cabo del 9 al 14 de diciembre y marca el regreso de la competencia a Sudamérica luego de 31 años. Recordemos que, Sao Paulo ya había sido sede del Mundial femenino en 1991 y 1994.

Publicidad

Publicidad

Formato del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Serán ocho los equipos que formarán parte del torneo femenino, el cual conservará para este año el mismo formato de competencia utilizado en la edición pasada.

Los clubes participantes serán distribuidos de manera equitativa en dos grupos. En esta etapa, cada equipo disputará tres encuentros, y los dos primeros de cada serie clasificarán a las semifinales. Los vencedores de esa ronda disputarán la final por el título, mientras que los perdedores se enfrentarán por el tercer lugar.

Cabe resaltar que, en los próximos días, la FIVB anunciará cuál será el octavo club que completará el cuadro de participantes, luego de que el VTV Binh Dien Long An de Vietnam decidiera no participar.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo clasificó Alianza Lima al Mundial de Clubes?

Alianza Lima obtuvo su pase al Mundial de Clubes tras consagrarse subcampeón en el más reciente Sudamericano de Clubes, logrando así una histórica clasificación para el vóley nacional. Este logro marca un nuevo capítulo para la institución ‘blanquiazul’ en el ámbito internacional.

Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes 2025 (Andina).

El equipo comandado por Facundo Morando llegará al certamen con ritmo competitivo, luego de disputar encuentros internacionales durante la Noche Blanquiazul y las primeras fechas de la Liga Peruana de Vóley.

Publicidad

Publicidad

Equipos participantes del Mundial de Vóley 2025

Osasco Voleibol Clube (Brasil): Equipo anfitrión

Dentil/Praia Clube (Brasil): Campeón Sudamericano Clubes 2025

Imoco Voley Conegliano (Italia): Campeón Champions League 2024/25

Publicidad

Publicidad

Pallavolo Scandicci (Italia): Subcampeón Champions League 2024/25

Alianza Lima (Perú): Subcampeón Sudamericano Clubes 2025

VC Zhetysu (Kazajistán): Campeón de Asia 2025

Publicidad

Publicidad

Zamalek SC (Egipto): Campeón de África 2025

Por definir

ver también ¿Cuándo juega Alianza Lima? Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: hora, días y canal de TV