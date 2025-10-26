Es tendencia:
logotipo del encabezado
Vóley

Noche Blanquiazul 2025 EN VIVO y GRATIS: Alianza Lima vs. River Plate, punto a punto vía América TV

El cuadro 'íntimo' se enfrentará al elenco argentino por la fecha 2 del cuadrangular. Conoce todos los detalles del duelo.

¡Ya se entona el himno de Alianza Lima en el Dibós!

Las jugadoras de Alianza Lima se toman el pecho y entonan las notas de su himno bajo la mirada de su hinchada.

Publicidad

Ambos equipos realizan el calentamiento previo

Tanto Alianza Lima como River Plate realizan trabajos precompetitivos.

Salen al campo las jugadoras de Alianza Lima

El cuadro 'íntimo' sale por el túnel en la previa del duelo ante River Plate.

Programación fecha 2 de la Noche Blanquiazul 2025

Puede ser una imagen de texto que dice

Dónde ver Alianza Lima vs. River Plate

Todos los partidos de la Noche Blanquiazul Vóley 2025 serán transmitidos EN VIVO y EN EXCLUSIVA por las pantallas de América Televisión, tanto por señal abierta como por cable, de manera gratuita. Asimismo, los aficionados podrán seguir el evento vía streaming a través de la plataforma América TV GO.

Publicidad

¡Bienvenidos a la cobertura del Alianza Lima vs. River Plate!

Alianza Lima se enfrentará a River Plate por la segunda jornada de la Noche Blanquiazul de Vóley 2025. Sigue el minuto a minuto en la siguiente nota.

Image

Por Nicole Cueva

Alianza Lima se enfrenta a River Plate por la fecha 2 de la Noche Blanquiazul 2025.
© Alianza Lima VóleyAlianza Lima se enfrenta a River Plate por la fecha 2 de la Noche Blanquiazul 2025.

Alianza Lima volverá a la acción y se enfrentará a River Plate de Argentina en las instalaciones del Coliseo Eduardo Dibós por la segunda jornada de la Noche Blanquiazul de Vóley 2025.

Por su parte, el cuadro ‘íntimo’ llega de vencer por 3 sets a 1 (25-22, 25-23, 18-25 y 25-22) a Fluminense en la fecha 1 del cuadrangular, demostrando solidez y determinación en el campo de juego. Las jugadoras Elina Rodríguez y Diana de La Peña fueron las figuras más destacadas del partido.

En tanto, las ‘millonarias’ vienen de medirse ante Regatas Lima, pero no lograron imponerse. El conjunto chorrillano se llevó la victoria por 3-1, con parciales de 25-15, 25-27, 25-14 y 25-23. Fue un encuentro disputado, en el que las jugadoras de Regatas demostraron su superioridad y control del juego.

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Noche Blanquiazul 2025: Regatas Lima venció a River Plate y se llevó el primer triunfo del cuadrangular
Voley

Noche Blanquiazul 2025: Regatas Lima venció a River Plate y se llevó el primer triunfo del cuadrangular

Jean Ferrari apuesta en la Selección Peruana por entrenador cuestionado de Argentina
Selección Peruana

Jean Ferrari apuesta en la Selección Peruana por entrenador cuestionado de Argentina

¿Se complicó su regreso a Alianza? 'Rocky' escupió al 'Huevo' Acuña
Alianza Lima

¿Se complicó su regreso a Alianza? 'Rocky' escupió al 'Huevo' Acuña

El crudo mensaje de Ureña a Alianza Lima tras el Tricampeonato de Universitario: “Viven llorando”
Liga 1

El crudo mensaje de Ureña a Alianza Lima tras el Tricampeonato de Universitario: “Viven llorando”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo