Noche Blanquiazul 2025 EN VIVO y GRATIS: Alianza Lima vs. River Plate, punto a punto vía América TV

Alianza Lima volverá a la acción y se enfrentará a River Plate de Argentina en las instalaciones del Coliseo Eduardo Dibós por la segunda jornada de la Noche Blanquiazul de Vóley 2025.
Por su parte, el cuadro ‘íntimo’ llega de vencer por 3 sets a 1 (25-22, 25-23, 18-25 y 25-22) a Fluminense en la fecha 1 del cuadrangular, demostrando solidez y determinación en el campo de juego. Las jugadoras Elina Rodríguez y Diana de La Peña fueron las figuras más destacadas del partido.
En tanto, las ‘millonarias’ vienen de medirse ante Regatas Lima, pero no lograron imponerse. El conjunto chorrillano se llevó la victoria por 3-1, con parciales de 25-15, 25-27, 25-14 y 25-23. Fue un encuentro disputado, en el que las jugadoras de Regatas demostraron su superioridad y control del juego.