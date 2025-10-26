Noche Blanquiazul 2025 EN VIVO y GRATIS: Alianza Lima vs. River Plate, punto a punto vía América TV

Alianza Lima se enfrentará a River Plate por la segunda jornada de la Noche Blanquiazul de Vóley 2025. Sigue el minuto a minuto en la siguiente nota.

Todos los partidos de la Noche Blanquiazul Vóley 2025 serán transmitidos EN VIVO y EN EXCLUSIVA por las pantallas de América Televisión , tanto por señal abierta como por cable, de manera gratuita. Asimismo, los aficionados podrán seguir el evento vía streaming a través de la plataforma América TV GO .

El cuadro 'íntimo' sale por el túnel en la previa del duelo ante River Plate.

Las jugadoras de Alianza Lima se toman el pecho y entonan las notas de su himno bajo la mirada de su hinchada.

Alianza Lima volverá a la acción y se enfrentará a River Plate de Argentina en las instalaciones del Coliseo Eduardo Dibós por la segunda jornada de la Noche Blanquiazul de Vóley 2025.

Por su parte, el cuadro ‘íntimo’ llega de vencer por 3 sets a 1 (25-22, 25-23, 18-25 y 25-22) a Fluminense en la fecha 1 del cuadrangular, demostrando solidez y determinación en el campo de juego. Las jugadoras Elina Rodríguez y Diana de La Peña fueron las figuras más destacadas del partido.

En tanto, las ‘millonarias’ vienen de medirse ante Regatas Lima, pero no lograron imponerse. El conjunto chorrillano se llevó la victoria por 3-1, con parciales de 25-15, 25-27, 25-14 y 25-23. Fue un encuentro disputado, en el que las jugadoras de Regatas demostraron su superioridad y control del juego.