Italia se consagró campeón del Mundial de Vóley Femenino: el ranking de títulos y la posición de Perú

Este domingo 7 de setiembre llegó a su final el Mundial de Vóley 2025 con Italia alzándose por segunda vez en su histórica como campeona. El cuadro ‘Azurra’ tuvo un duelo bastante complicado ante Turquía que no le dejó el camino nada sencillo. Pero al final las vestidas de azul consiguieron imponerse con un parejo marcador de 3-2.

A lo largo del encuentro la Selección de Italia y Turquía tuvieron una dura pelea punto a punto. El conjunto turco mostró ser una gran finalista, pues le dio una batalla importante a las italianas. Al final el partido terminó con un 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25 y 15-8) que demuestra la paridad de ambas escuadras.

Italia campeón (Foto: Volleyball World).

Esta es la segunda vez en la historia del conjunto ‘Azurro’ que consigue alzarse con el título de campeón. En el año 2002 también lo hicieron, en aquella oportunidad enfrentaron a Estados Unidos en un choque que también culminó 3-2 en Alemania.

¿Cómo queda el ranking tras el título de Italia en el Mundial de Vóley?

Hay que precisar en este comienzo que solo hay 15 países en este ranking que son los cuadros que han quedado entre los tres mejores. En la historia se han desarrollado 20 mundiales de vóley contando este último jugado en Tailandia 2025.

Italia al ganar su segunda presea dorada pasa a estar en el quinto puesto con 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Mientras que la mejor selección de la historia por lejos sigue siendo Rusia, país que hasta el momento ha sido campeón en 7 oportunidades, 2 veces segunda y 4 terceros lugares.

Por el lado de Perú lo ponemos ver entre los 10 mejores del mundo. El conjunto nacional tiene en su historia 1 presea de plata y 1 de bronce. Superando a países como Rumanía, Turquía, Checoslovaquia, Corea del Sur y Corea del Norte que son los que completan la tabla.

Medallero Histórico:

# País Oro Plata Bronce Total 1 Rusia 7 2 4 13 2 Japón 3 3 1 7 3 Cuba 3 1 0 4 4 China 2 3 1 6 5 Italia 2 1 1 4 6 Serbia 2 0 1 3 7 Estados Unidos 1 2 2 5 8 Brasil 0 4 2 6 9 Polonia 0 1 2 3 10 Perú 0 1 1 2 11 Rumanía 0 1 0 1 12 Turquía 0 1 0 1 13 Checoslovaquia 0 0 2 2 14 Corea del Sur 0 0 2 2 15 Corea del Norte 0 0 1 1

Perú entre los grandes en los 80

La Selección Peruana en los años 80 consiguió ser parte de la élite y siempre se le veía entre los grandes equipos. Es así como en el año 1982 le dieron la sede para que pueda albergar el Campeonato Mundial. Teniendo como sedes el Coliseo Amauta (Lima), Gran Chimú (Trujillo) y Cerrado (Chiclayo).

En aquella oportunidad China llegó a la final tras vencer de Japón y Perú hizo lo propio ante Estados Unidos. En la gran definición el equipo patrio sufrió de principio a final, perdiendo 3-0 con marcadores de 15-1, 15-5 y 15-11.

Tras ese gran desempeño en el 82, el equipo patrio volvió a clasificarse para el Campeonato de 1986. En aquella oportunidad cayeron en semifinales y tuvieron que enfrentar a la República Democrática Alemana. Juego que terminó 3-1 con marcadores 13-15, 16-14, 15-9 y 15-8.