Liga Peruana de Vóley

¿Cuándo juega Alianza Lima? Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: hora, días y canal de TV

Tras la primera jornada, el próximo fin de semana se disputará la fecha 2. Los detalles, cuándo juega cada equipo y dónde ver los partidos.

Por Hugo Avalos

Sandra Ostos fue una de las figuras de Alianza Lima en la primera fecha ante Kazoku No Perú.
La Federación Peruana de Vóleibol (FPV) anunció la programación para los partidos de la fecha 2 de la temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley Femenina. Tras la disputa de la primera jornada, el Coliseo Miguel Grau del Callao se prepara para un nuevo fin de semana con mucha acción de los equipos más importantes como Alianza Lima, Universitario y Regatas Lima, entre otros.

Estos tres equipos han sido grandes ganadores de la primera jornada. Alianza Lima, pese a tener la Noche Blanquiazul durante ese fin de semana, no tuvo problemas para vencer a Kazoku No Perú por 3-0 (parciales de 25-16, 25-12 y 25-11). A su vez, también ganó los dos partidos del cuadrangular que jugó durante su presentación (ante Fluminense y River Plate).

Universitario, por su parte, no empezó bien, pero logró dar vuelta su partido frente a Deportivo Géminis para quedarse con el triunfo por 3-1 (parciales de 17-25, 25-19, 25-15 y 25-23). En tanto, Regatas Lima, que también formó parte de la Noche Blanquiazul de las ‘Íntimas’, logró un buen triunfo ante Deportivo Wanka (25-10, 25-20 y 25-22).

En tanto, Universidad San Martín, Atlético Atenea y Rebaza Acosta también ganaron sus respectivos partidos para iniciar la Liga Peruana de Vóley con el pie derecho y ya pensar en la próxima jornada.

Para la fecha 2, Alianza Lima jugará el sábado ante Deportivo Wanka, que deberá recuperarse para no quedar rezagado en este arranque. Por su parte, para el domingo destaca el partido entre Universitario y Atlético Atenea, dos ganadores de la primera jornada; y el duelo entre Regatas Lima y Deportivo Géminis.

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley Femenino 2025

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

  • Kazoku No Perú vs. Olva Latino – 2:45 p.m.
  • Universidad San Martín vs. Rebaza Acosta – 5:00 p.m.
  • Alianza Lima vs. Deportivo Wanka – 7:00 p.m.

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

  • Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano – 12:30 p.m.
  • Regatas Lima vs Deportivo Géminis – 3:15 p.m.
  • Universitario vs Atlético Atenea – 5:00 p.m.
¿Qué canal transmite la Liga Peruana de Vóley Femenina 2025?

La Liga Peruana de Vóley Femenina 2025-2026 tiene cobertura exclusiva de Latina TV en su señal abierta (Canal 2) y en sus plataformas digitales principales: su página web y su aplicación móvil.

Bolavip Perú hará seguimiento de lo mejor de la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley con información, minuto a minuto de partido y más.

hugo avalos
Hugo Avalos
