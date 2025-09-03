¿Por qué Perú no juega el Mundial de Vóley Femenino 2025?

Actualmente se viene disputando uno de los eventos más importantes de vóley a nivel mundial. Hablamos justamente del Mundial de Vóley Femenino que se viene disputando en Tailandia. Pero una de las grandes ausentes en este certamen es la Selección Peruana. Que si bien ha venido teniendo papeles importantes en certámenes internacionales, en esta ocasión no está presente en esta cita mundialista.

Una de las grandes preguntas que se hacen los hinchas es el motivo por el cual Perú no está en este certamen internacional. Y la no aparición de la ‘Bicolor’ en este certamen, se debe a una pésima campaña en el año 2023 en el Sudamericano de Vóley Femenino que se celebró en Recife, Brasil.

Selección Peruana (Foto: FPV).

Ahí el combinado patrio demostró un nivel bastante bajo a lo largo del certamen. Si bien en este torneo solo habían cinco competidores, el conjunto patrio terminó en la última casilla sin lograr victoria alguna que le hizo imposible poder llegar a esta cita mundialista.

Por su lado, Brasil, Argentina y Colombia se quedaron con los tres primeros lugares en ese orden, logrando la clasificación al Mundial de Vóley Tailandia 2025. Por otro lado, el equipo país que también se quedó con las ganas de clasificar a este certamen fue Chile, que se colocó solo por encima del equipo patrio.

¿Cómo viene desarrollándose el Mundial de Tailandia 2025?

Esta competencia dio inicio el pasado 22 de agosto en Tailandia, con la presencia de 32 selecciones de todo el mundo. Por el lado sudamericano, Brasil terminó en el grupo C con Puerto Rico, Francia y Grecia, Argentina en el D con Estados Unidos, República Checa y Eslovenia. Por último, Colombia en el F junto a China, República Dominicana y México.

De estos cuadros, el único que se mantiene con vida es Brasil que está en los cuartos de final frente a Francia. Este encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 4 de setiembre desde las 05:00 horas en Perú.

Brasil vs. Francia (Foto. FIVB).

Por otro lado, Japón e Italia son los primeros dos equipos en lograr la clasificación a las semifinales tras vencer a Países Bajos (2-3) y Polonia (3-0) respectivamente.

En el lado de las ‘Niponas’, esperan a la ganadora del Estados Unidos vs. Turquía, mientras Italia al ganador de Brasil vs. Francia. Estos duelos de semifinales se disputarán el sábado 6 de setiembre, mientras que la gran final el día domingo 7 del mismo mes.