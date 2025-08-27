Es tendencia:
Argentina quedó eliminado del Mundial y Facundo Morando expuso qué necesita el vóley sudamericano para seguir creciendo

El DT de la Selección Argentina de Vóley Femenino y de Alianza Lima dejó una reflexión sobre el camino que necesita Sudamérica para crecer.

Por Hugo Avalos

Facundo Morando, entrenador de la Selección Argentina de Vóley Femenino.
© XFacundo Morando, entrenador de la Selección Argentina de Vóley Femenino.

El Mundial de Vóley Femenino, disputado en Tailandia, se terminó para la Selección Argentina, dirigida por el también entrenador de Alianza Lima, Facundo Morando. La derrota ante Eslovenia marcó el punto final para la participación de uno de los combinados sudamericanos en la cita mundialista.

Argentina cayó de forma contundente ante Eslovenia por 3-0 con parciales de 25-20, 25-22 y 25-21 y quedó eliminada en fase de grupos. Pese a haber ganado en el debut ante República Checa, esta caída y la sufrida ante Estados Unidos marcó el final de su participación en la Copa del Mundo.

Facundo Morando, quien tomó el mando del seleccionado en lugar de Daniel Castellani, analizó el partido ante las eslovenas en caliente, pero reconoció la superioridad del rival. “Creo que podríamos haber estado mejor en saque y recepción. Nos quebraron desde costado. En bloqueo, ellas tienen un equipo que es físicamente muy grande y al que no es fácil jugarle“, opinó en declaraciones a la VBTV.

“Argentina necesita competir más tiempo a este nivel”

Si bien había ilusión con la Selección Argentina, las conclusiones de Facundo Morando, quien reemplazó a Castellani debido a problemas para viajar por tratamiento médico, no sólo permiten ver hacia dónde quiere dirigirse este combinado.

Es que la ‘Albiceleste’ ha estado jugando al más alto nivel, algo que no suele pasar con selecciones de su calibre. Por eso, para el entrenador, quien volverá pronto a Perú para trabajar con Alianza Lima de cara al Mundial de Clubes, este Mundial ha sido importante.

El Mundial es una experiencia de aprendizaje y está claro que necesitamos competir más tiempo a este nivel (…) Ahora es tiempo de pensar en la próxima temporada. A despejar la mente y a seguir trabajando el próximo año“, comentó.

Por lo tanto, para el crecimiento de una selección como Argentina, enfrentar a otras selecciones importantes y también de mayor jerarquía ayuda a futuro, independientemente del resultado. Se trata de buscar una mejoría y mejorar el seleccionado poco a poco.

Es lo que muchas selecciones, sobre todo de Sudamérica (con excepción de Brasil), buscan. Es el caso de la Selección Peruana, que terminó tercera en la última Copa América y sexta en la Copa Panamericana. El objetivo para esta clase de equipos será, precisamente, mejorar para que aparezcan este tipo de desafíos a futuro.

Tabla de posiciones en el Mundial de Vóley Femenino 2025

GRUPO A

POSEQUIPOSPTSPGPPSGSP
1 Países Bajos73094
2 Tailandia72184
3 Suecia43257
4 Egipto03329

GRUPO B

POSEQUIPOSPTSPGPPSGSP
1Italia93091
2 Bélgica62173
3Cuba31237
4Eslovaquia 00319
GRUPO C

POSEQUIPOSPTSPGPPSGSP
1Brasil83092
2Francia72185
3Grecia31247
4Puerto Rico 00329

GRUPO D

POSEQUIPOSPTSPGPPSGSP
1Estados Unidos93092
2 Eslovenia41266
3Argentina31247
4República Checa 21248

GRUPO E

POSEQUIPOSPTSPGPPSGSP
1Turquía93090
2 Canadá52166
3España41257
4Bulgaria 00329
GRUPO F

POSEQUIPOSPTSPGPPSGSP
1China93092
2 República Dominicana62163
3México31248
4Colombia 00339

GRUPO G

POSEQUIPOSPTSPGPPSGSP
1Polonia83094
2 Alemania72183
3Kenia31246
4Vietnam 00319

GRUPO H

POSEQUIPOSPTSPGPPSGSP
1Japón83093
2 Serbia62173
3Ucrania41256
4Camerún 00309
hugo avalos
Hugo Avalos
