Argentina quedó eliminado del Mundial y Facundo Morando expuso qué necesita el vóley sudamericano para seguir creciendo

El Mundial de Vóley Femenino, disputado en Tailandia, se terminó para la Selección Argentina, dirigida por el también entrenador de Alianza Lima, Facundo Morando. La derrota ante Eslovenia marcó el punto final para la participación de uno de los combinados sudamericanos en la cita mundialista.

Argentina cayó de forma contundente ante Eslovenia por 3-0 con parciales de 25-20, 25-22 y 25-21 y quedó eliminada en fase de grupos. Pese a haber ganado en el debut ante República Checa, esta caída y la sufrida ante Estados Unidos marcó el final de su participación en la Copa del Mundo.

Facundo Morando, quien tomó el mando del seleccionado en lugar de Daniel Castellani, analizó el partido ante las eslovenas en caliente, pero reconoció la superioridad del rival. “Creo que podríamos haber estado mejor en saque y recepción. Nos quebraron desde costado. En bloqueo, ellas tienen un equipo que es físicamente muy grande y al que no es fácil jugarle“, opinó en declaraciones a la VBTV.

“Argentina necesita competir más tiempo a este nivel”

Si bien había ilusión con la Selección Argentina, las conclusiones de Facundo Morando, quien reemplazó a Castellani debido a problemas para viajar por tratamiento médico, no sólo permiten ver hacia dónde quiere dirigirse este combinado.

Es que la ‘Albiceleste’ ha estado jugando al más alto nivel, algo que no suele pasar con selecciones de su calibre. Por eso, para el entrenador, quien volverá pronto a Perú para trabajar con Alianza Lima de cara al Mundial de Clubes, este Mundial ha sido importante.

“El Mundial es una experiencia de aprendizaje y está claro que necesitamos competir más tiempo a este nivel (…) Ahora es tiempo de pensar en la próxima temporada. A despejar la mente y a seguir trabajando el próximo año“, comentó.

Por lo tanto, para el crecimiento de una selección como Argentina, enfrentar a otras selecciones importantes y también de mayor jerarquía ayuda a futuro, independientemente del resultado. Se trata de buscar una mejoría y mejorar el seleccionado poco a poco.

Es lo que muchas selecciones, sobre todo de Sudamérica (con excepción de Brasil), buscan. Es el caso de la Selección Peruana, que terminó tercera en la última Copa América y sexta en la Copa Panamericana. El objetivo para esta clase de equipos será, precisamente, mejorar para que aparezcan este tipo de desafíos a futuro.

Tabla de posiciones en el Mundial de Vóley Femenino 2025

GRUPO A

POS EQUIPOS PTS PG PP SG SP 1 Países Bajos 7 3 0 9 4 2 Tailandia 7 2 1 8 4 3 Suecia 4 3 2 5 7 4 Egipto 0 3 3 2 9

GRUPO B

POS EQUIPOS PTS PG PP SG SP 1 Italia 9 3 0 9 1 2 Bélgica 6 2 1 7 3 3 Cuba 3 1 2 3 7 4 Eslovaquia 0 0 3 1 9

GRUPO C

POS EQUIPOS PTS PG PP SG SP 1 Brasil 8 3 0 9 2 2 Francia 7 2 1 8 5 3 Grecia 3 1 2 4 7 4 Puerto Rico 0 0 3 2 9

GRUPO D

POS EQUIPOS PTS PG PP SG SP 1 Estados Unidos 9 3 0 9 2 2 Eslovenia 4 1 2 6 6 3 Argentina 3 1 2 4 7 4 República Checa 2 1 2 4 8

GRUPO E

POS EQUIPOS PTS PG PP SG SP 1 Turquía 9 3 0 9 0 2 Canadá 5 2 1 6 6 3 España 4 1 2 5 7 4 Bulgaria 0 0 3 2 9

GRUPO F

POS EQUIPOS PTS PG PP SG SP 1 China 9 3 0 9 2 2 República Dominicana 6 2 1 6 3 3 México 3 1 2 4 8 4 Colombia 0 0 3 3 9

GRUPO G

POS EQUIPOS PTS PG PP SG SP 1 Polonia 8 3 0 9 4 2 Alemania 7 2 1 8 3 3 Kenia 3 1 2 4 6 4 Vietnam 0 0 3 1 9

GRUPO H

POS EQUIPOS PTS PG PP SG SP 1 Japón 8 3 0 9 3 2 Serbia 6 2 1 7 3 3 Ucrania 4 1 2 5 6 4 Camerún 0 0 3 0 9

