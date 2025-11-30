Es tendencia:
Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs. Club Atlético Atenea EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley vía Latina

Por la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima se enfrenta a Club Atlético Atenea en el Coliseo Miguel Grau.

Por Bruno Castro

Alianza Lima vs. Club Atenea.
© Liga Peruana de VóleyAlianza Lima vs. Club Atenea.

Por el cierre de la fecha número 6 de la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima se mide frente al Club Atlético Atenea. Este duelo se desarrollará este domingo 30 de noviembre desde las 17:00 horas aproximadamente en el Coliseo Miguel Grau del Callao. La transmisión estará a cargo de Latina, pero podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

Por el momento, Alianza Lima es el único equipo de la Liga que no sabe lo que es perder. El conjunto de Facundo Morando viene arrasando el torneo y también ha adelantado algunos partidos ya que participará en el Mundial de Vóley Femenino en el mes de Diciembre.

En su último juego no tuvo problemas para vencer a Rebaza Acosta por el marcador de 3-0. El cuadro ‘blanquiazul’ arrasó con su rival con contundentes sets por 25 a 19, 25 a 20 y 25 a 19.

Por el lado de Club Atlético Atenea, viene subiendo en la tabla de posiciones. Hoy se encuentra en el lugar 5, dejando en claro que es un cuadro difícil de enfrentar y que está para dar pelea. En su último juego logró vencer por 3-1 a Géminis con sets de : 25 a 20, 19 a 25, 18 a 25 y 18 a 25.

¡Plantel de Club Atlético Atenea!

El equipo de Atlético Atenea llegando al Coliseo Miguel Grau. 

Puede ser una imagen de una o varias personas, personas jugando al tenis y texto

¡Convocadas de Alianza Lima!

Estas son las jugadas convocadas por Facundo Morando para el partido ante Club Atlético Atenea. 

Imagen

¡El último partido previo al Mundial!

Este es el último partido de Alianza Lima previo a su primera participación en el Mundial de Vóley 2025. 

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. Club Atlético Atenea!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Alianza Lima vs. Atlético Atenea por la Liga Peruana de Vóley. 

bruno castro
Bruno Castro
