Alianza Lima vs. Géminis EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley vía Latina

Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Géminis por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley en el Polideportivo Luisa Fuentes.

Por Bruno Castro

La Liga Peruana de Vóley continua y se disputa el último encuentro de la fecha número 7 de la segunda etapa. En este caso, se miden el conjunto de Alianza Lima contra Deportivo Géminis en un partidazo en el Polideportivo Luisa Fuentes. Este encuentro será transmitido por Latina y podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

El conjunto de Facundo Morando viene de jugar a mitad de semana frente a Regatas Lima. El conjunto ‘Blanquiazul’ tuvo un buen rendimiento en este juego que terminó ganando por 3-0. El primer set lo ganaron 25 a 22, mientras el segundo lo perdieron 21 a 25. Pero después, fue todo para las victorianas que vencieron 25 a 20 y 25 a 17.

Por el lado de Géminis, vienen descansadas pues su último partido fue el pasado fin de semana. Ahí se enfrentaron a Regatas Lima en un partidazo que terminó 2-3 a favor del conjunto de Comas. El cuadro de Géminis comenzó ganando 25 a 22, pero luego cayeron 25 a 16 y 25 a 22, para luego darle vuelta con un 20 a 25 y 15 a 12.

¿Cómo le fue a Géminis en su último partido?

Deportivo Géminis logró un importante triunfo frente a Regatas Lima.

¡Llegó el plantel!

Alianza Lima ya se encuentra en el Polideportivo Luisa Fuentes.

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. Géminis!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Alianza Lima vs. Deportivo Géminis por la Liga Peruana de Vóley.

Sin complicaciones, Alianza Lima venció 3-0 a Géminis por la Liga Peruana de Vóley 2025
Sin complicaciones, Alianza Lima venció 3-0 a Géminis por la Liga Peruana de Vóley 2025

DT brasileño explota contra Géminis en la Liga Peruana de Vóley y envía fuerte mensaje

"No nos dirijas nunca más": Comizzo explotó contra Bruno Pérez tras el Boys vs. Grau

Hernán Barcos sufrió lesión y fue reemplazado a los 16' del Sport Huancayo vs. FC Cajamarca

