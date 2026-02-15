Alianza Lima vs. Géminis EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley vía Latina

La Liga Peruana de Vóley continua y se disputa el último encuentro de la fecha número 7 de la segunda etapa. En este caso, se miden el conjunto de Alianza Lima contra Deportivo Géminis en un partidazo en el Polideportivo Luisa Fuentes. Este encuentro será transmitido por Latina y podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

El conjunto de Facundo Morando viene de jugar a mitad de semana frente a Regatas Lima. El conjunto ‘Blanquiazul’ tuvo un buen rendimiento en este juego que terminó ganando por 3-0. El primer set lo ganaron 25 a 22, mientras el segundo lo perdieron 21 a 25. Pero después, fue todo para las victorianas que vencieron 25 a 20 y 25 a 17.

Por el lado de Géminis, vienen descansadas pues su último partido fue el pasado fin de semana. Ahí se enfrentaron a Regatas Lima en un partidazo que terminó 2-3 a favor del conjunto de Comas. El cuadro de Géminis comenzó ganando 25 a 22, pero luego cayeron 25 a 16 y 25 a 22, para luego darle vuelta con un 20 a 25 y 15 a 12.