Alianza Lima 2-0 Kazoku No Perú EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley Femenino: punto a punto vía Latina Televisión

Alianza Lima y Kazoku No Perú se enfrentan este domingo 26 de octubre desde las 3:30 p.m. por la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 en el Coliseo Miguel Grau del Callao. El vigente bicampeón disputa el partido en medio de su cuadrangular por la Noche Blanquiazul que comenzó el sábado.
Precisamente, en la jornada de sábado, logró un buen triunfo 3-1 ante Fluminense en la primera jornada de la Noche Blanquiazul. Ahora, tiene su duelo ante el conjunto de Kazoku No Perú y, luego, vuelve a jugar este domingo en el Coliseo Dibós ante River Plate en la definición del cuadrangular.
Las ‘Íntimas’, dirigidas por el argentino Facundo Morando, van por el tricampeonato y quieren empezar con el pie derecho esta nueva temporada. Por su parte, Kazoku No Perú, equipo dirigido por Arturo Gambini y recién ascendido a la Liga Peruana de Vóley, quiere dar la sorpresa.
¿A qué hora comienza Alianza Lima vs. Kazoku No Perú?
Alianza Lima vs. Kazoku No Perú se disputa este domingo 26 de octubre en el Estadio Miguel Grau del Callao desde las 3:30 p.m. (hora Lima).
En otros países, como México, arranca a las 2:30 p.m; en Colombia y Ecuador va desde las 3:30 p.m; en los Estados Unidos, Bolivia y Venezuela empieza a las 4:30 p.m. Y, por último, en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay inicia a las 5:30 p.m.
¿Dónde ver en vivo Alianza Lima vs. Kazoku No Perú?
Alianza Lima vs. Kazoku No Perú, como todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley, se podrá ver en vivo por el canal Latina TV en su señal abierta (Canal 2). También se podrá disfrutar en su sitio web oficial y en su aplicación. No va por su canal de YouTube.