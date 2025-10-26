Alianza Lima 2-0 Kazoku No Perú EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley Femenino: punto a punto vía Latina Televisión

Alianza Lima tiene su primer partido en la Liga Peruana de Vóley. En el Coliseo Miguel Grau del Callo, enfrenta a Kazoku No Perú en la primera jornada. Tras la controversia por la disputa del torneo en medio de la Noche Blanquiazul, finalmente dice presente.

Milagros Hernández aparece con el primer bloqueo del partido. Kazoku No Perú le pelea a Alianza Lima. Por ahora, ganan las Íntimas 7-6.

No pasó la pelota de Sandra Ostos y Kazoku No Perú se quedó con el punto más largo del primer set. Gana Alianza Lima por 12-10.

Esmeralda Loroña entró para el saque por Sandra Ostos, pero el punto fue para Kazoku No Perú. Alianza Lima gana 15-12.

Alianza Lima hizo pesar su diferencia de jerarquía con su rival. Sandra Ostos y Yanlis Féliz hicieron el trabajo en la definición con buenos armados de Doris Manco. En Kazoku No Perú, un buen arranque con algunos aces y buenos ataques de Nicole Abreú.

Sandra Ostos, goleadora del primer set, inicia con un punto de saque para el 1-0 de Alianza Lima.

Se sumó al partido Diana de la Peña y se presentó con un punto de bloqueo. Luego, Nayeli Yábar se sumó con otro tanto. Alianza Lima gana 16-11.

Tras un error de Kazoku, se lo lleva el equipo de Facundo Morando por 25-12.

Doris Manco ha tenido un gran trabajo en el armado en este segundo set., distribuyendo a placer. Meegan Hart al principio, algunos momentos de Yanlis Féliz, otros de Sandra Ostos y de Nayeli Yábar. Suma contundencia de Alianza Lima ante un Kazoku No Perú, que tiene en Nicole Abreú a su principal goleadora.

Alianza Lima y Kazoku No Perú se enfrentan este domingo 26 de octubre desde las 3:30 p.m. por la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 en el Coliseo Miguel Grau del Callao. El vigente bicampeón disputa el partido en medio de su cuadrangular por la Noche Blanquiazul que comenzó el sábado.

Precisamente, en la jornada de sábado, logró un buen triunfo 3-1 ante Fluminense en la primera jornada de la Noche Blanquiazul. Ahora, tiene su duelo ante el conjunto de Kazoku No Perú y, luego, vuelve a jugar este domingo en el Coliseo Dibós ante River Plate en la definición del cuadrangular.

Las ‘Íntimas’, dirigidas por el argentino Facundo Morando, van por el tricampeonato y quieren empezar con el pie derecho esta nueva temporada. Por su parte, Kazoku No Perú, equipo dirigido por Arturo Gambini y recién ascendido a la Liga Peruana de Vóley, quiere dar la sorpresa.

Alianza Lima vs. Kazoku No Perú se disputa este domingo 26 de octubre en el Estadio Miguel Grau del Callao desde las 3:30 p.m. (hora Lima).

En otros países, como México, arranca a las 2:30 p.m; en Colombia y Ecuador va desde las 3:30 p.m; en los Estados Unidos, Bolivia y Venezuela empieza a las 4:30 p.m. Y, por último, en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay inicia a las 5:30 p.m.

Alianza Lima vs. Kazoku No Perú, como todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley, se podrá ver en vivo por el canal Latina TV en su señal abierta (Canal 2). También se podrá disfrutar en su sitio web oficial y en su aplicación. No va por su canal de YouTube.