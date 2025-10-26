Es tendencia:
Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima 2-0 Kazoku No Perú EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley Femenino: punto a punto vía Latina Televisión

Alianza Lima inicia la campaña 2025-26 de la LPV. Enfrenta al recién ascendido Kazoku No Perú en el Coliseo Miguel Grau. Sigue las acciones.

Tercer set: primer punto para Kazoku

Fallo de Yanlis Féliz y Kazoku No Perú arranca 1-0.

Mucha distribución de Doris Manco y Alianza Lima está intratable

Doris Manco ha tenido un gran trabajo en el armado en este segundo set., distribuyendo a placer. Meegan Hart al principio, algunos momentos de Yanlis Féliz, otros de Sandra Ostos y de Nayeli Yábar. Suma contundencia de Alianza Lima ante un Kazoku No Perú, que tiene en Nicole Abreú a su principal goleadora.

Segundo set para Alianza Lima

Tras un error de Kazoku, se lo lleva el equipo de Facundo Morando por 25-12.

Segundo set: Alianza Lima, cerca del 2-0

Nayeli Yábar pone el 22-12 para Alianza Lima.

Segundo set: nuevo tiempo de descanso

No le encuentra la vuelta Kazoku No Perú y vuelve a pedir tiempo Arturo Gambini.

Segundo set: volvió Sandra Ostos y con punto

Ostos le dio el punto 18 a Alianza Lima. 18-11.

Segundo set: ingresó Diana de la Peña y sumó de bloqueo

Se sumó al partido Diana de la Peña y se presentó con un punto de bloqueo. Luego, Nayeli Yábar se sumó con otro tanto. Alianza Lima gana 16-11.

Segundo set: buen tramo de Nicole Abreú

Nicole Abreú da la cara y mantiene ahí a Kazoku No Perú. Alianza Lima gana 14-9.

Segundo set: cambio en Alianza Lima

Vuelve Esmeralda Loroña por Sandra Ostos.

Segundo set: Nicole Abreú, la más determinante de Kazoku

Nicole Abreú, siendo constantemente buscada para tratar de descontar. Gana Alianza Lima 11-7.

Segundo set: los primeros tiempos de Meegan Hart

Un par de puntos en primer tiempo de Meegan Hart ponen a Alianza Lima 8-4.

Segundo set: tiempo de descanso pedido por Kazoku

Algunas cosas a corregir de Arturo Gambini para sus dirigidas.

Segundo set: dos puntos de saque de Féliz

Yanlis Féliz metió dos puntos de saque consecutivos para que Alianza Lima gane 5-2.

Segundo set: aparece Meegan Hart

Meegan Hart cierra un gran punto donde Kazoku No Perú defendió como pudo un largo rally. Gana Alianza Lima 3-2.

Segundo set: punto de saque de Sandra Ostos

Sandra Ostos, goleadora del primer set, inicia con un punto de saque para el 1-0 de Alianza Lima.

Alianza Lima muestra jerarquía en el primer set

Alianza Lima hizo pesar su diferencia de jerarquía con su rival. Sandra Ostos y Yanlis Féliz hicieron el trabajo en la definición con buenos armados de Doris Manco. En Kazoku No Perú, un buen arranque con algunos aces y buenos ataques de Nicole Abreú.

Alianza Lima gana el primer set y se pone 1-0

Lo definió Maricarmen Guerrero. Alianza Lima lo ganó 25-16.

Primer set: nuevo tiempo de descanso

Tras el punto de Ostos, nuevo tiempo de descanso pedido por Kazoku No Perú.

Primer set: Alianza Lima se encamina al 1-0

Sandra Ostos volvió intratable. Alianza Lima gana 23-16.

Primer set: volvió Sandra Ostos

Volvió Sandra Ostos, en lugar de Esmeralda Loroña, y mete punto para Alianza Lima. Gana 20-15.

Primer set: tiempo pedido por Kazoku

Luego del bloqueo de Yanlis Féliz a Amanda Legario, tiempo pedido por Arturo Gambini. Alianza Lima gana 16-12.

Primer set: cambio en Alianza Lima

Esmeralda Loroña entró para el saque por Sandra Ostos, pero el punto fue para Kazoku No Perú. Alianza Lima gana 15-12.

Primer set: largo rally y punto de Kazoku

No pasó la pelota de Sandra Ostos y Kazoku No Perú se quedó con el punto más largo del primer set. Gana Alianza Lima por 12-10.

Primer set: Meegan Hart hace daño con el saque

Primer punto de saque para Alianza Lima de la mano de Meegan Hart. Gana 10-7.

Primer set: primer punto de bloqueo

Milagros Hernández aparece con el primer bloqueo del partido. Kazoku No Perú le pelea a Alianza Lima. Por ahora, ganan las Íntimas 7-6.

Primer set: Kazoku No Perú con 3 aces

Enorme arranque en el saque para Kazoku No Perú. Gana Alianza Lima 6-4.

Primer set: Yanlis Féliz aparece de gran forma

Tres puntos seguidos de Yanlis Féliz para que Alianza Lima se ponga ya 4-1.

¡Empezó el partido!

Kazoku No Perú debuta con un ace para empezar 1-0. Así son las formaciones:

Alianza Lima: Yanlis Féliz, Maricarmen Guerrero, Sandra Ostos, Nayeli Yábar, Meegan Hart, Doris Manco, Zahira Quiñe (L).

Kazoku No Perú: Valeria Bergerot, Nicole Abreu, Dayhan Pinedo, Nadia Quispe, Milagros Hernández, Amanda Legario, María Paz Abregú (L).

Alianza Lima va con equipo alterno

Después del partido de ayer y pensando en el de hoy ante River Plate por la Noche Blanquiazul, Facundo Morando decide poner un equipo alterno para enfrentar a Kazoku No Perú. Así, entre otras, debutará como titular Sandra Ostos.

El plantel de Alianza Lima para el partido

Imagen
Kazoku No Perú, la nueva cara de la Liga Peruana de Vóley

Kazoku No Perú es el nuevo equipo de la Liga Peruana de Vóley. Ascendió desde la Liga Intermedia luego de derrota en la temporada pasada al Deportivo Alianza 3-2 en un partido decisivo y muy parejo. Con este triunfo y su ascenso, estará por primera vez en la máxima categoría del voleibol nacional.

El nuevo plantel de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley

En la Noche Blanquiazul, Alianza Lima presentó su nuevo plantel donde buscará el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley, así como buenas actuaciones en el Sudamericano de Clubes y en el Mundial de Clubes. Para ello, fichó a jugadoras como Elina Rodríguez, María Alejandra Marín, Doris Manco, Yanlis Féliz, Sandra Ostos y Meegan Hart.

¿Su debut? Fue ante Fluminense en la Noche Blanquiazul con un buen triunfo por 3-1 donde Diana de la Peña fue la gran figura y MVP del partido.

¡Alianza Lima debuta en la Liga Peruana de Vóley!

Alianza Lima tiene su primer partido en la Liga Peruana de Vóley. En el Coliseo Miguel Grau del Callo, enfrenta a Kazoku No Perú en la primera jornada. Tras la controversia por la disputa del torneo en medio de la Noche Blanquiazul, finalmente dice presente.

Por Hugo Avalos

Plantel completo de Alianza Lima Vóley.
© X @AlianzaLimaVBPlantel completo de Alianza Lima Vóley.

Alianza Lima y Kazoku No Perú se enfrentan este domingo 26 de octubre desde las 3:30 p.m. por la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 en el Coliseo Miguel Grau del Callao. El vigente bicampeón disputa el partido en medio de su cuadrangular por la Noche Blanquiazul que comenzó el sábado.

Precisamente, en la jornada de sábado, logró un buen triunfo 3-1 ante Fluminense en la primera jornada de la Noche Blanquiazul. Ahora, tiene su duelo ante el conjunto de Kazoku No Perú y, luego, vuelve a jugar este domingo en el Coliseo Dibós ante River Plate en la definición del cuadrangular.

Las ‘Íntimas’, dirigidas por el argentino Facundo Morando, van por el tricampeonato y quieren empezar con el pie derecho esta nueva temporada. Por su parte, Kazoku No Perú, equipo dirigido por Arturo Gambini y recién ascendido a la Liga Peruana de Vóley, quiere dar la sorpresa.

¿A qué hora comienza Alianza Lima vs. Kazoku No Perú?

Alianza Lima vs. Kazoku No Perú se disputa este domingo 26 de octubre en el Estadio Miguel Grau del Callao desde las 3:30 p.m. (hora Lima).

En otros países, como México, arranca a las 2:30 p.m; en Colombia y Ecuador va desde las 3:30 p.m; en los Estados Unidos, Bolivia y Venezuela empieza a las 4:30 p.m. Y, por último, en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay inicia a las 5:30 p.m.

¿Dónde ver en vivo Alianza Lima vs. Kazoku No Perú?

Alianza Lima vs. Kazoku No Perú, como todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley, se podrá ver en vivo por el canal Latina TV en su señal abierta (Canal 2). También se podrá disfrutar en su sitio web oficial y en su aplicación. No va por su canal de YouTube.

hugo avalos
Hugo Avalos
