EN VIVO por Latina Televisión: Programación de los partidos por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 dará inicio este sábado 25 y domingo 26 de octubre, con seis emocionantes encuentros que marcarán el comienzo de la temporada. El Coliseo Miguel Grau del Callao será el escenario principal de esta primera fase, donde destacan los estrenos de Universitario de Deportes y Alianza Lima, dos de los grandes protagonistas del certamen.

El cuadro ‘crema’ buscará ser protagonista en esta nueva edición del torneo y no solo un animador, por lo que ha sumado a varias jugadoras extranjeras a su plantel.

Sin embargo, su principal rival será el elenco ‘blanquiazul’ , vigente bicampeón de la Liga, que también se ha reforzado con talento internacional para mantener su dominio en el vóley peruano.

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley

Esta es la programación confirmada para la jornada inaugural del campeonato. Exceptuando los dos encuentros finales, el resto del calendario se mantiene sin cambios. Cabe resaltar que, Alianza Lima afrontará su compromiso de la fecha 1 y la Noche Blanquiazul el mismo día, en lo que será una intensa apertura de temporada.

Sábado 25 de octubre

Deportivo Soan vs. Rebaza Acosta (14:45 horas / Web y app)

Universidad San Martín vs. Olva Latino (17:00 horas / TV, Web y App)

Universitario de Deportes vs. Deportivo Géminis (19:00 horas / TV, Web y App)

Domingo 26 de octubre

Regatas Lima vs. Deportivo Wanka (12:30 horas / Web y app)

Alianza Lima vs. Kazoku No Perú (15:30 horas / TV, Web y App)

Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea (17:00 horas / TV, Web y App)

Formato de la Liga Peruana de Vóley

El presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas, dio a conocer los detalles del formato que tendrá la Liga Peruana de Vóley 2025/26, además de confirmar la cantidad de jugadoras extranjeras permitidas por equipo.

“Se mantiene el mismo cupo de tres extranjeras en el campo. El sistema es una primera rueda de 12; de ahí quedan 10 equipos que vuelven a jugar todos contra todos y los ocho primeros entran al sistema de ‘play offs’ y se sigue con la misma rutina de la temporada pasada. Todo debe terminar entre el 1 y el 3 de mayo como fecha máxima porque el próximo año tenemos los campeonatos clasificatorios sudamericanos para el siguiente Mundial de mayores; hay tres cupos en juego que estamos buscando. Entonces, el cuerpo técnico de la selección ha pedido empezar el mes de mayo con los entrenamientos para llegar en las mejores condiciones”, explicó el mandamás.

