Tras acuerdo con la FPV, reprograman debut de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: día y horario para duelo ante Kazoku No Perú

Alianza Lima llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Vóley (FPV) y, de esta manera, dirá presente en la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, que comenzará este domingo 26 de octubre. Se reprogramó el duelo ante Kazoku No Perú para que pueda desarrollar sin problemas la Noche Blanquiazul.

Publicidad

Publicidad

A través de un comunicado difundido en sus respectivas redes sociales oficiales, Alianza Lima y la FPV anunciaron que el partido ante Kazoku No Perú se jugará este domingo 26 de octubre, pero desde las 3:30 p.m., en vez de las 5:00 p.m. como estaba estipulado inicialmente. El escenario será el Coliseo Miguel Grau del Callao.

“La Federación Peruana de Vóleibol y el Club Alianza Lima informan que, tras una reunión sostenida, se acordó la reprogramación del partido entre Alianza Lima y Kazoku No Perú para las 3:30 p. m. del domingo 26 de octubre, con el fin de facilitar el desarrollo regular de la ‘Noche Blanquiazul’”, informaron ambas instituciones.

El comunicado de la FPV sobre Alianza Lima vs. Kazoku No Perú (Oficial).

Publicidad

Publicidad

“De esta forma, ambas instituciones reafirman su disposición de seguir trabajando de manera articulada, priorizando siempre el bienestar y la promoción de nuestra disciplina. Asimismo, se ratifica el compromiso de continuar generando un crecimiento sostenible de la Liga Peruana de Vóleibol“, agregaron ambos escritos.

El comunicado de Alianza Lima con la reprogramación del duelo ante Kazoku No Perú (Oficial).

Día, horario y canal de TV para Alianza Lima vs. Kazoku No Perú

Con el anuncio oficial de la FPV y el acuerdo mencionado, el partido Alianza Lima vs. Kazoku No Perú por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley se jugará este domingo 26 de octubre a las 3:30 p.m. en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Se podrá ver en vivo por Latina Televisión en TV y también por su sitio web oficial y canal de YouTube.

Publicidad

Publicidad

ver también Gimnasia le arruinó la noche a Universitario y le ganó 3-0 en su presentación

Día, horario y canal de TV para la Noche Blanquiazul de Alianza Lima Vóley

Cabe recordar que los días sábado 25 y domingo 26 de octubre se realizará la Noche Blanquiazul donde Alianza Lima presentará a sus nuevas figuras para la Liga Peruana de Vóley 2025-26, el Mundial de Clubes 2025 y el Sudamericano de Clubes 2026.

El evento se realizará en el Coliseo Dibós, con horario a confirmar. Y la transmisión va por cuenta de América Televisión en sus canales 4 y 704 en HD y por América TVGO.

La Noche Blanquiazul consistirá no sólo en la presentación de las nuevas jugadoras sino también en el desarrollo de un torneo cuadrangular. Las Íntimas jugarán ante Regatas Lima, River Plate de Argentina y Fluminense de Brasil.

Publicidad