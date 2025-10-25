Las duras palabras de Cenaida Uribe contra la Liga Peruana de Vóley por partido de Alianza Lima: “Una tontería”

El primer día del cuadrangular internacional celebrado por Alianza Lima por la Noche Blanquiazul comenzó con mucha intensidad. Una fiesta total en el Coliseo Dibós de San Borja con la hinchada ‘íntima’ presente. Pero no todo fue felicidad, pues la reprogramación del partido de las ‘blanquiazules’ fue un tema que no podía evitarse.

Publicidad

Publicidad

El cuadro de Alianza Lima ya había hecho su planificación para su presentación en la temporada 2025-26, pero en la Liga Peruana de Vóley pasaron esto por alto. Por lo que programaron a las ‘íntimas’ en la misma fecha que se daría su celebración. Lo que claramente generó una gran molestia en las victorianas, pero luego de muchas conversaciones se llegó a un acuerdo.

Pues este domingo 26 de octubre enfrentarán a Kazoku No Perú a las 15:30 horas. Duelo que se adelantó para que el cuadro ‘blanquiazul’ pueda realizar después su partido por la Noche Blanquiazul, eso sí, no les deja tan fácil la posibilidad de llegar desde el Callao a San Borja. Por eso Cenaida Uribe no dudó en levantar la voz ante la prensa.

¿Qué dijo Cenaida Uribe sobre la reprogramación?

Por parte de Cenaida Uribe no quedó para nada contenta con la reprogramación, pues no las termina de beneficiar tanto como se podría esperar. En este caso si se van a presentar, pero no se sabe si lo harán con el equipo completo, si combinarán con juveniles o si mandarán un equipo netamente alterno para este duelo.

Publicidad

Publicidad

“Como ya lo dije, más allá de que salió la noticia de la reprogramación, es una tontería. Una tontería tener que ir a las 3 de la tarde al Callao y tener que volver aquí (San Borja) a las 6. No darte cuenta del daño que le haces a las jugadoras. Yo lo dejo ahí. Son temas que tiene que ver la gente que, entre comillas, tiene que ver por el bien del voleibol“, fue la dura respuesta de Uribe en América TV.

Tweet placeholder

La Noche Blanquiazul de Alianza Lima

Alianza Lima celebra su Noche Blanquiazul en dos días llenos de puntos. El primero es este sábado 25 de octubre y el segundo el domingo 26 del mismo mes. En este caso están invitados los cuadros de Regatas Lima, River Plate y Fluminense.

Publicidad

Publicidad

Justamente las ‘íntimas’ van a debutar frente a las brasileñas y luego se medirán contra las argentinas. Duelos de altura que le permitirán a las victorianas demostrar su nivel internacional para lo que se les viene esta temporada 2025-26.