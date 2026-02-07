Es tendencia:
Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs. Olva Latino EN VIVO y GRATIS por la fecha 5 de la Segunda Etapa de la LPV vía Latina

Alianza Lima se medirá frente a Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley este sábado 7 de febrero en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Por Bruno Castro

Alianza Lima vs. Olva Latino.
La Segunda Etapa de la Liga Peruana de Vóley sigue a todo dar y no para por nada del mundo. Esta vez se está jugando la fecha número 5, en la que se enfrenta Alianza Lima ante Olva Latino en el Polideportivo Luisa Fuentes en Villa El Salvador.

El compromiso será transmitido por el canal de señal abierta Latina (Canal 2). También se puede seguir mediante las redes sociales de la Liga Peruana de Vóley. Así como el minuto a minuto se disfrutará EN VIVO y GRATIS por Bolavip Perú.

El cuadro de Alianza Lima viene de un duro encuentro frente al conjunto de la San Martín. Fue un partido bastante vibrante de principio a final. En este caso, terminaron ganando con un resultado final de 3-2. Las ‘íntimas’ comenzaron ganando 22 a 25, pero luego cayeron 25 a 22, se repusieron con un 22 a 25 y las ‘Santas’ volvieron a empatar con un 25 a 23. Por último, el set definitivo fue 15 a 11.

Por su lado, el cuadro de Olva Latino viene de caer categóricamente contra el cuadro de Géminis. En este caso, terminaron perdiendo por un marcador de 3-0, con sets de 25 a 16, 25 a 21 y 25 a 21. El cuadro de San Miguel es actualmente última en la tabla de posiciones.

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. Olva Latino!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Alianza Lima vs. Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley.

