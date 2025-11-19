Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan

Alianza Lima volvió a ganar en la Liga Peruana de Vóley.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Alianza Lima venció a Deportivo Soan.
© Liga Peruana de VóleyAlianza Lima venció a Deportivo Soan.

La Liga Peruana de Vóley no para y este miércoles se jugó otro encuentro que se vivió con emoción en el Coliseo Miguel Grau del Callao. En esta oportunidad, se enfrentaron Alianza Lima contra Deportivo Soan en un duelo que sacó chispas. Pero que al final las ‘blanquiazules’ terminaron por imponerse una vez más en este certamen.

Publicidad

El cuadro dirigido por Facundo Morando se está preparando para lo que será el Mundial de Clubes. Es por ese motivo que viene jugando partidos adelantados, para cuando tengan que viajar en el mes de diciembre. El calendario no termine perjudicando a la Liga y tampoco a los equipos.

En este choque ante Deportivo Soan se vio una superioridad de las ‘Blanquiazules’ como era de esperar. Choque que terminó con un contundente 3-1 y que demostró que por ahora solo hay un líder en este certamen. Pues Alianza descansa en la punta sin haber perdido ni un solo juego hasta el momento.

Eso sí, no puede tener distracciones como en el segundo set, en donde terminaron regalando el punto a las de Puente Piedra. Acá fueron bien superadas, lo que en el Mundial por ejemplo les podría costar caro.

Publicidad

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de Alianza Lima?

Al ser tan solo un partido el que se disputó este miércoles, no hay cambios, excepto que Alianza Lima sigue sacando ventaja y también pone a sus rivales en jaque por si quieren acercarse.

Tabla de posiciones:

#EquiposPuntosPJPGPP
1Alianza Lima1866
2USMP1144
3Universitario10431
4Regatas Lima6422
5Rebaza Acosta6422
6Géminis6422
7Atlético Atenea6422
8CS Italiano6523
9Olva Latino4422
10Deportivo Wanka3413
11Deportivo Soan155
12Kazoku No Perú144

Datos Claves

  • El club Alianza Lima derrotó a Deportivo Soan con un marcador de 3-1 en la Liga Peruana de Vóley.
  • El partido de vóley se disputó en el Coliseo Miguel Grau del Callao este miércoles.
  • Alianza Lima, dirigido por Facundo Morando, jugará el Mundial de Clubes en diciembre.
Publicidad
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Alianza Lima sigue invicto en la Liga Peruana de Vóley y venció 3-1 a Deportivo Soan
Voley

Alianza Lima sigue invicto en la Liga Peruana de Vóley y venció 3-1 a Deportivo Soan

Alianza Lima vs. Deportivo Soan: ¿A qué hora y dónde ver partido adelantado de la fecha 8?
Voley

Alianza Lima vs. Deportivo Soan: ¿A qué hora y dónde ver partido adelantado de la fecha 8?

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Alianza Lima 3-0 Géminis
Voley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Alianza Lima 3-0 Géminis

Gallese tendría todo arreglado con gigante de Colombia
Peruanos en el exterior

Gallese tendría todo arreglado con gigante de Colombia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo