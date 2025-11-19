Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan

La Liga Peruana de Vóley no para y este miércoles se jugó otro encuentro que se vivió con emoción en el Coliseo Miguel Grau del Callao. En esta oportunidad, se enfrentaron Alianza Lima contra Deportivo Soan en un duelo que sacó chispas. Pero que al final las ‘blanquiazules’ terminaron por imponerse una vez más en este certamen.

El cuadro dirigido por Facundo Morando se está preparando para lo que será el Mundial de Clubes. Es por ese motivo que viene jugando partidos adelantados, para cuando tengan que viajar en el mes de diciembre. El calendario no termine perjudicando a la Liga y tampoco a los equipos.

En este choque ante Deportivo Soan se vio una superioridad de las ‘Blanquiazules’ como era de esperar. Choque que terminó con un contundente 3-1 y que demostró que por ahora solo hay un líder en este certamen. Pues Alianza descansa en la punta sin haber perdido ni un solo juego hasta el momento.

Eso sí, no puede tener distracciones como en el segundo set, en donde terminaron regalando el punto a las de Puente Piedra. Acá fueron bien superadas, lo que en el Mundial por ejemplo les podría costar caro.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de Alianza Lima?

Al ser tan solo un partido el que se disputó este miércoles, no hay cambios, excepto que Alianza Lima sigue sacando ventaja y también pone a sus rivales en jaque por si quieren acercarse.

Tabla de posiciones:

# Equipos Puntos PJ PG PP 1 Alianza Lima 18 6 6 2 USMP 11 4 4 3 Universitario 10 4 3 1 4 Regatas Lima 6 4 2 2 5 Rebaza Acosta 6 4 2 2 6 Géminis 6 4 2 2 7 Atlético Atenea 6 4 2 2 8 CS Italiano 6 5 2 3 9 Olva Latino 4 4 2 2 10 Deportivo Wanka 3 4 1 3 11 Deportivo Soan 1 5 5 12 Kazoku No Perú 1 4 4

