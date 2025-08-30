Es tendencia:
Con nuevo calendario: Se confirmó la fecha de inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley, fue el encargado de dar a conocer la importante noticia.

Nicole Cueva

Se confirmó la fecha de inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Se confirmó la fecha de inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Tras una nueva reunión con los clubes, se confirmó que la Federación Peruana de Vóley (FPV) realizó modificaciones en el calendario de la Liga Peruana de Vóley para la temporada 2025/2026.

Según dio a conocer el medio digital ‘Puro Vóley’, la fecha elegida para el inicio del torneo sería el 25 de octubre, tal y como había adelantado Gino Vegas, presidente de la FPV, durante una reciente entrevista con Radio Ovación.

Recordemos que, la edición pasada de la competencia se llevó a cabo entre diciembre y mayo, pero para esta nueva campaña, Vegas confirmó que la idea era adelantar el inicio.

¿Dónde se jugará la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

Con respecto al lugar donde tendrán lugar los partidos, Gino Vegas reveló que el Polideportivo de Villa El Salvador será utilizado para los Juegos Bolivarianos, los cuales se llevarán a cabo en diciembre.

“Tenemos la posibilidad de ver desde cuándo y hasta cuándo antes de los Bolivarianos podemos usar el Villa El Salvador, por supuesto después de los Bolivarianos lo que resta del torneo se va a jugar ahí”, señaló.

Polideportivo Villa El Salvador
Polideportivo Villa El Salvador (Andina).

Esto obliga a que el máximo ente regulador del vóley nacional busque otras alternativas para la realización del campeonato. Actualmente serían dos las opciones: Escuela Militar y Coliseo Miguel Grau.

Equipos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Son 12 los equipos que tendrán acción en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Conoce de quiénes se trata:

  • Alianza Lima
  • Universitario de Deportes
  • Universidad San Martín
  • Regatas Lima
  • Géminis
  • Circolo Sportivo Italiano
  • Olva Latino
  • Deportivo Soan
  • Club Atlético Atenea
  • Rebaza Acosta
  • Deportivo Wanka
  • Kazoku
Nicole Cueva
Nicole Cueva
