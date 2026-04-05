¿Cuándo y contra quién jugará Alianza Lima la final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Alianza Lima busca mantener la corona de campeón en la Liga Peruana de Vóley, esta vez de forma consecutiva ha llegado a una nueva final. El conjunto de Facundo Morando parece un equipo inquebrantable y tras una semifinal bastante competitiva, pudo derrotar a Deportivo Géminis, que terminó perdiendo ambos duelos.

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En este caso el conjunto ‘blanquiazul’ no tuvo problemas para poder sacar de la ecuación al conjunto de Comas. En la primera semifinal le terminó ganando por 3-1, mientras que en este segundo juego lo hicieron por un contundente 3-0 que les han permitido llegar a una nueva final.

El conjunto de Alianza Lima jugará de esta forma su sexta final de forma consecutiva en la Liga Peruana de Vóley. Hasta la fecha ha perdido en tres oportunidades, mientras que en las otras dos consiguió alzarse con el título de campeón.

Ysabella Sánchez (Foto: Alianza Lima).

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¿Cuándo se jugará la final de la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima jugará la final de la Liga Peruana de Vóley, las fechas exactas en las que jugará todavía no están establecidas en el calendario. Pero esta etapa se jugará desde el 18 abril al 3 de mayo. Por lo que podrían llegar a ser hasta un total de 3 encuentros los que se disputen.

Como ha venido siendo toda la etapa de definición, los equipos se enfrentan en un ida y vuelta, en el que si se mantienen empatados se jugará un tercer encuentro. No obstante, si los dos juegos los gana un mismo club, este se adjudicará el título de campeón.

¿Contra quién jugará la final Alianza Lima?

Por el momento no se ha definido el equipo que disputará la final contra Alianza Lima. Pero está entre Universitario de Deportes y la San Martín. Estos cuadros por ahora están emparejados en lo que son las semifinales, así que aun deben de enfrentarse una vez más para que se conozca al equipo que jugará la gran final.

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El día miércoles 8 de abril se jugará el encuentro entre la U y la USMP. Acá el cuadro que logre salir victorioso será el rival del conjunto ‘blanquiazul’.

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