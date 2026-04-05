Alianza Lima venció 3-0 a Géminis y jugará la final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Alianza Lima está en la gran final de la Liga Peruana de Vóley. El cuadro de La Victoria consiguió derrotar por 3-0 a Deportivo Géminis, logrando su tan ansiada clasificación a una nueva etapa definitiva. Eso sí, todavía está esperando a conocer al equipo que será su rival en este último emparejamiento que tendrán ambos.
El nivel mostrado por el equipo de Natalia Málaga no fue el esperado en este segundo juego por las semifinales. Por esa razón, el cuadro ‘blanquiazul’ no tuvo ningún problema para llegar a ganar en tan solo 3 sets en el que se le notó superior en todo momento.
Hablamos que venció 25 a 15, 25 a 22 y 25 a 13, demostrando una gran superioridad. Lo cual, deja en claro que las dirigidas por Facundo Morando son las grandes favoritas para poder llevarse el título de campeonas nuevamente, aunque primero tienen que jugar la final para que puedan llegar a definir esto.
El cuadro de Alianza Lima ahora espera rival y saldrá entre Universitario de Deportes y la San Martín. Estos tendrán un duelo más, en el que definirán al equipo que logre meterse en la gran final.
Previa
Por la Liga Peruana de Vóley el cuadro de Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Géminis por el pase a la final de este certamen. Este encuentro se disputará este domingo 5 de abril desde las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo de Villa El Salvador.
El primer duelo entre estas dos escuadras terminó en victoria para el conjunto de Facundo Morando. Fue un triunfo por 3-1 el que tiene en ventaja al cuadro ‘blanquiazul’ en este momento. Los sets que ganó el cuadro ‘íntimo’ fueron por 26 a 24, 25 a 13 y 25 a 16, mientras que las de Comas vencieron por 20 a 25 el tercer set.
Ahora las dirigidas por Natalia Málaga están obligadas a ganar si es que desean mantenerse en el sueño de llegar a la final. Ya que una derrota más las dejan fuera y tendrán que pelear por el tercer y cuarto puesto.
La transmisión del encuentro estará a cargo de Latina y Latina Deportes. Pero podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias de este duelo mediante Bolavip Perú.
Publicidad
¡Alianza Lima a la final!
Alianza Lima venció 3-0 a Deportivo Géminis y jugará la final de la Liga Peruana de Vóley.
Set 3: Alianza Lima 20-9 Géminis
Alianza Lima está a nada de llevarse el triunfo ante Deportivo Géminis.
Set 3: Alianza Lima 15-6 Géminis
Alianza Lima viene pasando por encima a Géminis.
Set 3: Alianza Lima 10-4 Géminis
Sigue el dominio de Alianza Lima, pero Géminis trata de meterse en partido.
Set 3: Alianza Lima 6-1 Géminis
Alianza Lima lo busca acabar y entró con todo en el tercer set.
Publicidad
¡Arrancó el tercer set!
Ya se juega el tercer set entre Alianza Lima y Deportivo Géminis.
¡Nuevo punto para Alianza Lima!
Alianza Lima terminó ganando el segundo set por 25 a 22 ante Deportivo Géminis.
Set 2: Alianza Lima 21-16 Géminis
Alianza Lima cerca de un nuevo punto.
Set 2: Alianza Lima 17-14 Géminis
Alianza Lima comienza a distanciarse de Géminis en busca de su segundo punto.
Set 2: Alianza Lima 11-11 Géminis
Este segundo set se pone más parejo entre Alianza Lima y Géminis.
Publicidad
Set 2: Alianza Lima 5-4 Géminis
El segundo set volvió a iniciar con paridad entre ambas escuadras, luchando punto a punto.
¡Arrancó el segundo set!
Ya se juega el segundo set entre Alianza Lima y Deportivo Géminis.
¡Primer punto para Alianza Lima!
Alianza Lima suma su primer punto frente a Deportivo Géminis tras vencer en el primer set por 25 a 15.
Set 1: Alianza Lima 20-10 Géminis
Ya son 10 los puntos que le saca Alianza Lima, encaminadas a lograr su primer punto en el partido.
Set 1: Alianza Lima 15-10 Géminis
Alianza Lima sigue sacando ventaja ante un Géminis que cada vez se nota más distraídas en el campo.
Publicidad
Set 1: Alianza Lima 11-7 Géminis
Alianza Lima saca ventaja en el primer set en busca de ganar su primer punto.
Set 1: Alianza Lima 5-4 Géminis
Inicio peleado entre ambos equipos, ninguno quiere dar su brazo a torcer.
¡Arrancó el partido!
Ya se juega en Villa El Salvador la segunda semifinal entre Alianza Lima y Deportivo Géminis.
¡Equipos al campo!
Alianza Lima y Deportivo Géminis salen al campo para el partido por las semifinales.
¡Preparación a full!
El cuadro de Alianza Lima se prepara para su duro encuentro ante Deportivo Géminis.
Comunicador con experiencia en medios digitales especializados en fútbol peruano. Escribió para FutbolPeruano.com y El Futbolero Perú, donde desarrolló análisis, opiniones y contenidos centrados en la actualidad del balompié nacional. Además, crea contenido en YouTube a través de @YobuPro, espacio en el que combina fútbol y entretenimiento para conectar con nuevas audiencias.