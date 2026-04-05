Alianza Lima venció 3-0 a Géminis y jugará la final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Alianza Lima está en la gran final de la Liga Peruana de Vóley. El cuadro de La Victoria consiguió derrotar por 3-0 a Deportivo Géminis, logrando su tan ansiada clasificación a una nueva etapa definitiva. Eso sí, todavía está esperando a conocer al equipo que será su rival en este último emparejamiento que tendrán ambos.

El nivel mostrado por el equipo de Natalia Málaga no fue el esperado en este segundo juego por las semifinales. Por esa razón, el cuadro ‘blanquiazul’ no tuvo ningún problema para llegar a ganar en tan solo 3 sets en el que se le notó superior en todo momento.

Hablamos que venció 25 a 15, 25 a 22 y 25 a 13, demostrando una gran superioridad. Lo cual, deja en claro que las dirigidas por Facundo Morando son las grandes favoritas para poder llevarse el título de campeonas nuevamente, aunque primero tienen que jugar la final para que puedan llegar a definir esto.

El cuadro de Alianza Lima ahora espera rival y saldrá entre Universitario de Deportes y la San Martín. Estos tendrán un duelo más, en el que definirán al equipo que logre meterse en la gran final.

Previa

Por la Liga Peruana de Vóley el cuadro de Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Géminis por el pase a la final de este certamen. Este encuentro se disputará este domingo 5 de abril desde las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo de Villa El Salvador.

El primer duelo entre estas dos escuadras terminó en victoria para el conjunto de Facundo Morando. Fue un triunfo por 3-1 el que tiene en ventaja al cuadro ‘blanquiazul’ en este momento. Los sets que ganó el cuadro ‘íntimo’ fueron por 26 a 24, 25 a 13 y 25 a 16, mientras que las de Comas vencieron por 20 a 25 el tercer set.

Ahora las dirigidas por Natalia Málaga están obligadas a ganar si es que desean mantenerse en el sueño de llegar a la final. Ya que una derrota más las dejan fuera y tendrán que pelear por el tercer y cuarto puesto.

La transmisión del encuentro estará a cargo de Latina y Latina Deportes. Pero podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias de este duelo mediante Bolavip Perú.