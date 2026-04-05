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Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima venció 3-0 a Géminis y jugará la final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Por el pase a la final de la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima derrotó a Deportivo Géminis en Villa El Salvador.

Elina Rodríguez y Clarivett Yllescas.
© Alianza LimaElina Rodríguez y Clarivett Yllescas.

Alianza Lima está en la gran final de la Liga Peruana de Vóley. El cuadro de La Victoria consiguió derrotar por 3-0 a Deportivo Géminis, logrando su tan ansiada clasificación a una nueva etapa definitiva. Eso sí, todavía está esperando a conocer al equipo que será su rival en este último emparejamiento que tendrán ambos.

El nivel mostrado por el equipo de Natalia Málaga no fue el esperado en este segundo juego por las semifinales. Por esa razón, el cuadro ‘blanquiazul’ no tuvo ningún problema para llegar a ganar en tan solo 3 sets en el que se le notó superior en todo momento.

Hablamos que venció 25 a 15, 25 a 22 y 25 a 13, demostrando una gran superioridad. Lo cual, deja en claro que las dirigidas por Facundo Morando son las grandes favoritas para poder llevarse el título de campeonas nuevamente, aunque primero tienen que jugar la final para que puedan llegar a definir esto.

El cuadro de Alianza Lima ahora espera rival y saldrá entre Universitario de Deportes y la San Martín. Estos tendrán un duelo más, en el que definirán al equipo que logre meterse en la gran final.

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Previa

Por la Liga Peruana de Vóley el cuadro de Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Géminis por el pase a la final de este certamen. Este encuentro se disputará este domingo 5 de abril desde las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo de Villa El Salvador.

El primer duelo entre estas dos escuadras terminó en victoria para el conjunto de Facundo Morando. Fue un triunfo por 3-1 el que tiene en ventaja al cuadro ‘blanquiazul’ en este momento. Los sets que ganó el cuadro ‘íntimo’ fueron por 26 a 24, 25 a 13 y 25 a 16, mientras que las de Comas vencieron por 20 a 25 el tercer set.

Ahora las dirigidas por Natalia Málaga están obligadas a ganar si es que desean mantenerse en el sueño de llegar a la final. Ya que una derrota más las dejan fuera y tendrán que pelear por el tercer y cuarto puesto.

La transmisión del encuentro estará a cargo de Latina y Latina Deportes. Pero podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias de este duelo mediante Bolavip Perú.

¡Alianza Lima a la final!

Alianza Lima venció 3-0 a Deportivo Géminis y jugará la final de la Liga Peruana de Vóley.

Set 3: Alianza Lima 20-9 Géminis

Alianza Lima está a nada de llevarse el triunfo ante Deportivo Géminis.

Set 3: Alianza Lima 15-6 Géminis

Alianza Lima viene pasando por encima a Géminis.

Set 3: Alianza Lima 10-4 Géminis

Sigue el dominio de Alianza Lima, pero Géminis trata de meterse en partido.

Set 3: Alianza Lima 6-1 Géminis

Alianza Lima lo busca acabar y entró con todo en el tercer set.

¡Arrancó el tercer set!

Ya se juega el tercer set entre Alianza Lima y Deportivo Géminis.

¡Nuevo punto para Alianza Lima!

Alianza Lima terminó ganando el segundo set por 25 a 22 ante Deportivo Géminis.

Set 2: Alianza Lima 21-16 Géminis

Alianza Lima cerca de un nuevo punto.

Set 2: Alianza Lima 17-14 Géminis

Alianza Lima comienza a distanciarse de Géminis en busca de su segundo punto.

Set 2: Alianza Lima 11-11 Géminis

Este segundo set se pone más parejo entre Alianza Lima y Géminis.

Set 2: Alianza Lima 5-4 Géminis

El segundo set volvió a iniciar con paridad entre ambas escuadras, luchando punto a punto.

¡Arrancó el segundo set!

Ya se juega el segundo set entre Alianza Lima y Deportivo Géminis.

¡Primer punto para Alianza Lima!

Alianza Lima suma su primer punto frente a Deportivo Géminis tras vencer en el primer set por 25 a 15.

Set 1: Alianza Lima 20-10 Géminis

Ya son 10 los puntos que le saca Alianza Lima, encaminadas a lograr su primer punto en el partido.

Set 1: Alianza Lima 15-10 Géminis

Alianza Lima sigue sacando ventaja ante un Géminis que cada vez se nota más distraídas en el campo.

Set 1: Alianza Lima 11-7 Géminis

Alianza Lima saca ventaja en el primer set en busca de ganar su primer punto.

Set 1: Alianza Lima 5-4 Géminis

Inicio peleado entre ambos equipos, ninguno quiere dar su brazo a torcer.

¡Arrancó el partido!

Ya se juega en Villa El Salvador la segunda semifinal entre Alianza Lima y Deportivo Géminis.

¡Equipos al campo!

Alianza Lima y Deportivo Géminis salen al campo para el partido por las semifinales.

¡Preparación a full!

El cuadro de Alianza Lima se prepara para su duro encuentro ante Deportivo Géminis.

¿Por qué el partido no se juego?

Es debido al duelo entre Regatas y Atenea que todavía no acaba, cuando finalice este juego, comenzará el choque entre Alianza Lima y Géminis.

¡Día de revancha!

Hoy es el día y Deportivo Géminis busca su revancha frente Alianza Lima.

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¡Alianza Lima va ganando las semifinales!

Alianza Lima viene ganando la serie 3-1 ante Deportivo Géminis, un nuevo triunfo lo dejará en la final. Mientras las de Comas si ganan obligan a un partido extra.

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¡Arrancó el Alianza Lima vs Deportivo Géminis!

Bienvenidos al minuto a minuto entre Alianza Lima y Deportivo Géminis amigos de Bolavip Perú.

Bruno Castro
Bruno Castro
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