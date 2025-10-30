Dolor en el vóley: Jugador de la Selección de Irán, con muerte cerebral tras recibir una descarga eléctrica

Hay dolor en el vóley debido a las últimas noticias que han llegado desde Irán. La Federación Iraní de Voleibol informó la muerte cerebral del jugador Saber Kazemi, quien jugaba para la Selección de ese país y en el club Al Rayyan de Qatar. Estuvo 11 días en coma luego de sufrir una descarga eléctrica en la piscina de un hotel.

Saber Kazemi, de sólo 26 años, era un habitual jugador de la Selección Nacional de Irán, en el que debutó en 2018. El pasado 18 de octubre, según informó la Agencia de Noticias de Irán, recibió una descarga eléctrica cuando entró a la piscina del hotel en que estaba alojado.

Tras este incidente, fue trasladado de urgencia a un centro médico en Doha. Permaneció en coma inducido debido a las lesiones que sufrió producto de esa descarga. Por pedido de su familia, se lo llevaron a Teherán con todos los cuidados necesarios.

Pese a esto, desde Irán se confirmó que los estudios clínicos realizados al jugador dan cuenta de la muerte cerebral. “La actividad cerebral de Saber Kazemi se ha declarado nula y su estado se describe como muerte cerebral“, precisó el parte médico que se conoció a través de medios locales.

¿Cómo se produjo la descarga eléctrica?

Debido al incidente con Saber Kazemi, las autoridades de Irán y Qatar están trabajando en conjunto en una investigación abierta para tratar de encontrar explicaciones a la descarga eléctrica.

De acuerdo a varios testigos que vieron cómo Kazemi quedó inconsciente por la descarga, el propio jugador del Al Rayyan había dicho segundos antes de perder el conocimiento que había sentido una fuerte descarga eléctrica.

Saber Kazemi fue campeón con Irán y disputó los Juegos Olímpicos

Saber Kazemi se destacó en la posición de opuesto y jugó para la Selección de Irán. Durante su carrera, jugó en su país, Turquía, Qatar, Kuwait e Indonesia. Jugó la Liga de Naciones de Voleibol, torneo en el que hizo su debut con el combinado nacional en un partido ante Brasil en 2018.

Ese mismo año, precisamente, logró la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de Indonesia. Tiempo después en 2021, fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) en el Campeonato Asiático de Voleibol del que salió campeón. También fue parte del plantel de Irán que terminó noveno en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.