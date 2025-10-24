Quiénes son las jugadoras que Alianza Lima Vóley presentará en la Noche Blanquiazul

Alianza Lima continúa consolidando su hegemonía en el vóley peruano y apunta a una temporada 2025/26 llena de desafíos. El cuadro ‘blanquiazul’ disputará tres importantes competencias: la Liga Peruana de Vóley, el Sudamericano de Clubes y el Mundial de Clubes, por lo que ha conformado un plantel de lujo con refuerzos nacionales e internacionales.

La dupla conformada por Cenaida Uribe, jefa del proyecto de vóley, y Facundo Morando, entrenador del equipo, ha trabajado intensamente para armar un grupo competitivo que pueda rendir al máximo en todos los frentes.

La Noche Blanquiazul Vóley 2025 será la ocasión perfecta para presentar oficialmente a las nuevas figuras que vestirán los colores de la institución esta temporada.

Refuerzos de talla internacional

Alianza Lima ha sumado talento de distintas partes del continente para reforzar cada una de sus líneas. Entre las principales incorporaciones destacan:

Sandra Ostos , punta peruana con experiencia y proyección.

, punta peruana con experiencia y proyección. Elina Rodríguez , opuesta argentina de reconocida trayectoria en selecciones y clubes del exterior.

, opuesta argentina de reconocida trayectoria en selecciones y clubes del exterior. María Alejandra Marín , armadora colombiana con pasado en la élite sudamericana.

, armadora colombiana con pasado en la élite sudamericana. Yanlis Féliz , punta dominicana con potencia y gran capacidad ofensiva.

, punta dominicana con potencia y gran capacidad ofensiva. Meegan Hart , central estadounidense que aportará bloque y altura en la red.

, central estadounidense que aportará bloque y altura en la red. Doris Manco, también armadora colombiana, que llega para darle mayor equilibrio al juego colectivo.

Con este plantel, las ‘íntimas’ buscarán no solo revalidar su título nacional, sino también dejar huella en los torneos internacionales que afrontarán durante el 2025.

Cuándo es la Noche Blanquiazul Vóley 2025

El evento se llevará a cabo los días sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja. Durante ambos días, el equipo de La Victoria disputará un cuadrangular internacional con la participación de River Plate (Argentina), Fluminense (Brasil) y Regatas Lima.

Dónde ver la Noche Blanquiazul Vóley 2025

La Noche Blanquiazul Vóley 2025 será transmitida EN VIVO y EN EXCLUSIVA por las pantallas de América Televisión, tanto por señal abierta como por cable, de manera gratuita. Asimismo, los aficionados podrán seguir el evento vía streaming a través de la plataforma América TV GO.

