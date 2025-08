Se reveló por qué Kiara Montes no jugará la Copa Panamericana de Vóley 2025: conoce a la nueva capitana de Perú

La ausencia de Kiara Montes en la convocatoria de la Selección Peruana que disputará la Copa Panamericana 2025 llamó la atención de todos. Montes, quien portó la cinta de capitana durante la reciente Copa América de Vóley y se alzó como mejor atacante del certamen, no formará parte del plantel que viajará a Colima, México, entre el 1 y el 11 de agosto.

Publicidad

Publicidad

Fue la periodista Daniella Fernández quien dio detalles exclusivos sobre la situación en el programa ‘De Una’, esto a raíz de la gran cantidad de comentarios sobre el motivo de la no convocatoria. “Mucha gente me escribió el fin de semana para preguntarme ‘por qué no está Kiara Montes’”, expresó en un inicio.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Esto fue una decisión absolutamente técnica del profesor Antonio Rizola, lo cual no significa que deje de entrenar, así como el grupo que no fue a la Copa América se mantuvo entrenando en Videna, tanto en cancha como en el gimnasio, va a suceder lo mismo con el grupo que se queda”.

Kiara Montes, capitana de la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo a ello, se confirma que el entrenador Antonio Rizola no basó su decisión en rendimiento ni en un tema disciplinario, sino en su planteamiento estratégico para dar oportunidades a nuevas jugadoras en este certamen con miras al futuro.

¿Quién será la nueva capitana para la Copa Panamericana?

En reemplazo de Kiara Montes, el cuerpo técnico eligió una líder emergente con experiencia internacional y compromiso demostrado. Se trata de Karla Ortiz, voleibolista de trayectoria que actualmente viste los colores de Universitario, que regresa al equipo nacional tras su ausencia en competencias recientes.

Recordemos que, Ortiz ya portó la cinta de capitana en el pasado y en esta oportunidad, nuevamente será la encargada de liderar el plantel en México.

Publicidad

Publicidad

Karla Ortiz con la Selección Peruana de Vóley (Difusión).

Otras ausencias y apuesta por la juventud

Junto a Kiara Montes y Ángela Leyva, también quedaron fuera de la convocatoria las jóvenes Jade Cuya y Alondra Alarcón, quienes vuelven a Estados Unidos por compromisos académicos.

El objetivo del DT es reactivar el ciclo competitivo con rostros nuevos y así, poder darles rodaje previo a futuros campeonatos como los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Publicidad

Publicidad

La lista definitiva se completa con jugadoras como Maricarmen Guerrero, Flavia Montes, Diana de la Peña, Karla Ortiz, Sandra Ostos, Kiara Vicente y Coraima Gómez, Esmeralda Sánchez y Rachell Hidalgo