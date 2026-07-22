Perdió Perú ante Chile: Así quedaron las tablas de posiciones en la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Chile dio la sorpresa de la primera jornada y complicó a Perú en la Copa Sudamericana de Vóley. ¿Cómo quedaron las posiciones?

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 tuvo su estreno en el Coliseo Eduardo Dibós. Este miércoles 22 de julio se disputó la primera jornada de la fase de grupos. La gran sorpresa la dio Chile al vencer a la local Perú, complicando sus aspiraciones de clasificación a semifinales. En el resto de los partidos, los resultados fueron lógicos.

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La jornada empezó con el claro triunfo de Argentina ante Ecuador por 3-0 con parciales de 25-10, 25-11 y 25-13. Inmediatamente, Brasil, que juega este torneo con un equipo B (el principal está jugando la Liga de Naciones) tampoco tuvo problemas para derrotar a Bolivia por 3-0 con parciales de 25-18, 25-19 y 25-11.

Triunfo de Brasil 🇧🇷 3-0 @volei ante Bolivia 🇧🇴 parciales 25/18, 25/19, 25/11 en el segundo partido de la jornada inaugural de la #Copasudamericana en Lima pic.twitter.com/I1s0K8zAfH — CSV (@voleysur) July 22, 2026

Luego, por la tarde, Colombia inició de buena manera superando claramente a Venezuela por 3-0 con parciales de 25-19, 25-14 y 25-13. Así, ‘La Albiceleste’ y ‘Las Cafeteras’ son líderes del Grupo B.

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Colombia 🇨🇴 celebra triunfo en su debut en la #Copasudamericana en Lima. El sexteto dirigido por Guilherme Schmitz venció 3-0 (25/19, 25/14, 25/13 a Venezuela. Juego 3 día 1. Transmisión de los partidos por https://t.co/pna0bRXeur pic.twitter.com/xA3CPffAWF — CSV (@voleysur) July 22, 2026

El plato principal de la jornada tuvo la presentación del combinado local, Perú, ante Chile en el denominado Clásico del Pacífico. Sin embargo, fue una tarde-noche de pesadilla para todo el Coliseo Eduardo Dibós. Es que las chilenas fueron superiores y se quedaron con el triunfo también por 3-0 con parciales de 25-20, 25-19 y 25-22.

En partido del cierre, Chile 🇨🇱 celebra en su debut ante Perú 🇵🇪. 3- 0 ( 25/20, 25/19, 25/22) y se junta a los equipos de Argentina, Brasil y Colombia que vencieron sus encuentros en fase de grupos de la #Copasudamericana de Lima pic.twitter.com/1PBnprO4Ya — CSV (@voleysur) July 23, 2026

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Así quedaron las tablas de posiciones en la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026

GRUPO A

POS SELECCIONES PUNTOS PJ PG PP PUNTOS GANADOS PUNTOS PERDIDOS 1 Brasil 3 1 1 0 75 48 2 Chile 3 1 1 0 75 61 3 Perú 0 1 0 1 61 75 4 Bolivia 0 1 0 1 48 75

GRUPO B

POS SELECCIONES PUNTOS PJ PG PP PUNTOS GANADOS PUNTOS PERDIDOS 1 Argentina 3 1 1 0 75 34 2 Colombia 3 1 1 0 75 46 3 Venezuela 0 1 0 1 46 75 4 Ecuador 0 1 0 1 34 75

Resultados de la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026

GRUPO A

Brasil 3-0 Bolivia

Perú 0-3 Chile

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GRUPO B

Argentina 3-0 Ecuador

Colombia 3-0 Venezuela

DATOS CLAVE