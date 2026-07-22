Perdió Perú ante Chile: Así quedaron las tablas de posiciones en la Copa Sudamericana de Vóley 2026

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 tuvo su estreno en el Coliseo Eduardo Dibós. Este miércoles 22 de julio se disputó la primera jornada de la fase de grupos. La gran sorpresa la dio Chile al vencer a la local Perú, complicando sus aspiraciones de clasificación a semifinales. En el resto de los partidos, los resultados fueron lógicos.
La jornada empezó con el claro triunfo de Argentina ante Ecuador por 3-0 con parciales de 25-10, 25-11 y 25-13. Inmediatamente, Brasil, que juega este torneo con un equipo B (el principal está jugando la Liga de Naciones) tampoco tuvo problemas para derrotar a Bolivia por 3-0 con parciales de 25-18, 25-19 y 25-11.
Triunfo de Brasil 🇧🇷 3-0 @volei ante Bolivia 🇧🇴 parciales 25/18, 25/19, 25/11 en el segundo partido de la jornada inaugural de la #Copasudamericana en Lima pic.twitter.com/I1s0K8zAfH— CSV (@voleysur) July 22, 2026
Luego, por la tarde, Colombia inició de buena manera superando claramente a Venezuela por 3-0 con parciales de 25-19, 25-14 y 25-13. Así, ‘La Albiceleste’ y ‘Las Cafeteras’ son líderes del Grupo B.
Colombia 🇨🇴 celebra triunfo en su debut en la #Copasudamericana en Lima. El sexteto dirigido por Guilherme Schmitz venció 3-0 (25/19, 25/14, 25/13 a Venezuela. Juego 3 día 1. Transmisión de los partidos por https://t.co/pna0bRXeur pic.twitter.com/xA3CPffAWF— CSV (@voleysur) July 22, 2026
El plato principal de la jornada tuvo la presentación del combinado local, Perú, ante Chile en el denominado Clásico del Pacífico. Sin embargo, fue una tarde-noche de pesadilla para todo el Coliseo Eduardo Dibós. Es que las chilenas fueron superiores y se quedaron con el triunfo también por 3-0 con parciales de 25-20, 25-19 y 25-22.
En partido del cierre, Chile 🇨🇱 celebra en su debut ante Perú 🇵🇪. 3- 0 ( 25/20, 25/19, 25/22) y se junta a los equipos de Argentina, Brasil y Colombia que vencieron sus encuentros en fase de grupos de la #Copasudamericana de Lima pic.twitter.com/1PBnprO4Ya— CSV (@voleysur) July 23, 2026
Antonio Rizola explicó la ausencia de Ángela Leyva en la selección peruana y dio la razón de su decisión
Así quedaron las tablas de posiciones en la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026
GRUPO A
|POS
|SELECCIONES
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PP
|PUNTOS GANADOS
|PUNTOS PERDIDOS
|1
|Brasil
|3
|1
|1
|0
|75
|48
|2
|Chile
|3
|1
|1
|0
|75
|61
|3
|Perú
|0
|1
|0
|1
|61
|75
|4
|Bolivia
|0
|1
|0
|1
|48
|75
GRUPO B
|POS
|SELECCIONES
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PP
|PUNTOS GANADOS
|PUNTOS PERDIDOS
|1
|Argentina
|3
|1
|1
|0
|75
|34
|2
|Colombia
|3
|1
|1
|0
|75
|46
|3
|Venezuela
|0
|1
|0
|1
|46
|75
|4
|Ecuador
|0
|1
|0
|1
|34
|75
Resultados de la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026
GRUPO A
- Brasil 3-0 Bolivia
- Perú 0-3 Chile
GRUPO B
- Argentina 3-0 Ecuador
- Colombia 3-0 Venezuela
DATOS CLAVE
- Chile venció a Perú 3-0 en la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026.
- Argentina derrotó 3-0 a Ecuador asumiendo el liderazgo del Grupo B.
- Brasil superó a Bolivia 3-0 durante la primera jornada del Grupo A.