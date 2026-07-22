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Copa Sudamericana de Vóley

Perdió Perú ante Chile: Así quedaron las tablas de posiciones en la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Chile dio la sorpresa de la primera jornada y complicó a Perú en la Copa Sudamericana de Vóley. ¿Cómo quedaron las posiciones?

Chile dio la sorpresa del día al vencer a Perú.
© FPVChile dio la sorpresa del día al vencer a Perú.

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 tuvo su estreno en el Coliseo Eduardo Dibós. Este miércoles 22 de julio se disputó la primera jornada de la fase de grupos. La gran sorpresa la dio Chile al vencer a la local Perú, complicando sus aspiraciones de clasificación a semifinales. En el resto de los partidos, los resultados fueron lógicos.

La jornada empezó con el claro triunfo de Argentina ante Ecuador por 3-0 con parciales de 25-10, 25-11 y 25-13. Inmediatamente, Brasil, que juega este torneo con un equipo B (el principal está jugando la Liga de Naciones) tampoco tuvo problemas para derrotar a Bolivia por 3-0 con parciales de 25-18, 25-19 y 25-11.

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Luego, por la tarde, Colombia inició de buena manera superando claramente a Venezuela por 3-0 con parciales de 25-19, 25-14 y 25-13. Así, ‘La Albiceleste’ y ‘Las Cafeteras’ son líderes del Grupo B.

El plato principal de la jornada tuvo la presentación del combinado local, Perú, ante Chile en el denominado Clásico del Pacífico. Sin embargo, fue una tarde-noche de pesadilla para todo el Coliseo Eduardo Dibós. Es que las chilenas fueron superiores y se quedaron con el triunfo también por 3-0 con parciales de 25-20, 25-19 y 25-22.

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Así quedaron las tablas de posiciones en la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026

GRUPO A

POSSELECCIONESPUNTOSPJPGPPPUNTOS GANADOSPUNTOS PERDIDOS
1Brasil31107548
2Chile31107561
3Perú01016175
4Bolivia01014875

GRUPO B

POSSELECCIONESPUNTOSPJPGPPPUNTOS GANADOSPUNTOS PERDIDOS
1Argentina31107534
2Colombia31107546
3Venezuela01014675
4Ecuador01013475

Resultados de la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026

GRUPO A

  • Brasil 3-0 Bolivia
  • Perú 0-3 Chile

GRUPO B

  • Argentina 3-0 Ecuador
  • Colombia 3-0 Venezuela

DATOS CLAVE

  • Chile venció a Perú 3-0 en la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026.
  • Argentina derrotó 3-0 a Ecuador asumiendo el liderazgo del Grupo B.
  • Brasil superó a Bolivia 3-0 durante la primera jornada del Grupo A.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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