Copa Panamericana de Vóley

Perú vs. Venezuela EN VIVO y GRATIS por el quinto puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025: el punto a punto del partido

La 'bicolor' buscará cerrar su participación en el certamen de la mejor manera posible. Conoce todos los detalles del duelo.

Segundo set: ¡Imparable Perú!

El combinado nacional vuelve a empezar de gran manera el segundo parcial y saca cuatro puntos de diferencia en el marcador (4-0). No la pasa bien Venezuela.

Inició el segundo set

Ambos equipos volvieron al campo para disputar el segundo parcial del partido.

¡Final del primer set!

Perú venció 25-18 a Venezuela en el primer parcial del encuentro.

Primer set: ¡Rally largo!

Tanto peruanas como venezolanas luchan punto a punto por llevarse el primer parcial. ¡Duelo de infarto!

Primer set: Error no forzado de Venezuela

Mal saque de Venezuela que termina estampándose en la red. Perú lo gana 20-16.

Primer set: Marcador igualado

Perú empata 13-13 con Venezuela. Acciones parejas.

Primer set: Tiempo técnico solicitado por Perú

Antonio Rizola pidió tiempo técnico para Perú luego de que Venezuela empezara a acortar distancias en el marcador.

Primer set: ¡Ventaja para Perú!

La 'bicolor' continúa la seguidilla de puntos y ahora se pone a cinco. ¡Vamos chicas!

Primer set: Perú inicia con el pie derecho

Venezuela no empieza bien y Perú le saca tres puntos de diferencia en el marcador (3-0).

Inició el partido en México

Perú ya juega el primer set frente a Venezuela.

¡A minutos del partido entre Perú vs. Venezuela!

Perú y Venezuela ya están listos para disputar el partido por el quinto lugar del certamen internacional.

Perú vs. Venezuela
Perú se medirá ante Venezuela por el quinto puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025.

Perú vs. Venezuela: Horarios del partido

Peruanas y venezolanas se enfrentarán hoy, domingo 10 de agosto, en las instalaciones del Auditorio Multifuncional de la Unidad Deportiva Morelos de la ciudad de Colima, México.

El choque está programado para a las 14:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después, es decir, a las 15:30 horas. Por último, en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil iniciará a las 16:30 horas.

¿Dónde ver la Copa Panamericana de Vóley 2025?

La Copa Panamericana de Vóley 2025 viene siendo transmitida por el canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol, que cuenta con los derechos exclusivos del torneo.

Cabe resaltar que, Bolavip Perú contará con todos los detalles del decisivo cotejo, así como la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de las protagonistas y mucho más.

¡Bienvenidos a la cobertura del Perú vs. Venezuela por la Copa Panamericana de Vóley 2025!

La Selección Peruana enfrenta a Venezuela por el quinto puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025: ¡Vamos, Perú!

Por Nicole Cueva

Perú se enfrentará a Venezuela por el quinto puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025.
© FPVPerú se enfrentará a Venezuela por el quinto puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025.

La Selección Peruana hará su última aparición en la Copa Panamericana de Vóley 2025 cuando se enfrente a su similar de Venezuela en un partido correspondiente al quinto lugar.

Si bien el combinado nacional no logró meterse en la pelea por un lugar en el podio, ahora su objetivo será ser el mejor equipo después de los cuatro semifinalistas.

Cabe resaltar que, pese a haber caído ante Puerto Rico en fase de grupos y Colombia en cuartos de final, el equipo dirigido por Antonio Rizola consiguió mejorar su posición en el ranking FIVB.

¡Gracias por todo! Perú perdió 3-0 ante Colombia y buscará el quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley 2025

