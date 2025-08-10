Perú vs. Venezuela EN VIVO y GRATIS por el quinto puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025: el punto a punto del partido

13:55hs Perú vs. Venezuela: Horarios del partido

Peruanas y venezolanas se enfrentarán hoy, domingo 10 de agosto, en las instalaciones del Auditorio Multifuncional de la Unidad Deportiva Morelos de la ciudad de Colima, México.

El choque está programado para a las 14:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después, es decir, a las 15:30 horas. Por último, en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil iniciará a las 16:30 horas.