Perú vs. Venezuela EN VIVO y GRATIS por el quinto puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025: el punto a punto del partido

La Selección Peruana hará su última aparición en la Copa Panamericana de Vóley 2025 cuando se enfrente a su similar de Venezuela en un partido correspondiente al quinto lugar.
Si bien el combinado nacional no logró meterse en la pelea por un lugar en el podio, ahora su objetivo será ser el mejor equipo después de los cuatro semifinalistas.
Cabe resaltar que, pese a haber caído ante Puerto Rico en fase de grupos y Colombia en cuartos de final, el equipo dirigido por Antonio Rizola consiguió mejorar su posición en el ranking FIVB.
