Sudamericano de Vóley 2026: cuánto cuestan las entradas y cuándo juega Alianza Lima

Además de Alianza Lima, también dirán presente Regatas Lima y la Universidad San Martín en el Sudamericano 2026. Lima será la sede que concentrará a los mejores equipos del continente, generando gran expectativa por el desempeño de los clubes nacionales.
El importante certamen comenzará en pocos días y aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre las entradas, el fixture y los detalles más relevantes del torneo.
Recordemos que, el cuadro ‘íntimo’ buscará repetir su participación en el Mundial de Clubes, aunque el camino no será sencillo. San Martín y Regatas, los máximos referentes del vóley nacional, también pugnarán por asegurarse una de las dos plazas disponibles.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Sudamericano de Clubes?
Los boletos para presenciar los partidos del Sudamericano tendrán un costo que va desde los 20 soles hasta los 55 soles y podrán adquirirse mediante la plataforma Joinnus.
- Occidente: S/55.00
- Oriente: S/45.00
- Norte y Sur: S/35.00
- General: S/20.00
Así están conformados los grupos del Sudamericano de Clubes
El Sudamericano de Clubes Femenino tiene previsto iniciar el miércoles 18 de febrero y se extenderá hasta la última fecha, programada para el domingo 22 del mismo mes. Todos los encuentros se llevarán a cabo en las instalaciones del Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador. Así están conformados los grupos:
- Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay)
- Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic Cochabamba (Bolivia)
- Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi SP (Brasil) y UVIV (Ecuador)
Fixture confirmado del Sudamericano de Clubes
Miércoles 18 de febrero:
- Osasco vs. Olympic / 14:45 horas / Grupo B
- Alianza Lima vs. BCO República / 17:00 horas / Grupo A
- Regatas Lima vs. UVIV / 19:30 horas / Grupo C
Jueves 19 de febrero:
- Sesi SP vs. UVIV / 14:45 horas / Grupo C
- Alianza Lima vs. San Martín / 17:00 horas / Grupo A
- Osasco vs. Boston College / 19:30 horas / Grupo B
Viernes 20 de febrero:
- Boston College vs. Olympic / 14:45 horas / Grupo B
- Sesi SP vs. Regatas Lima / 17:00 horas / Grupo C
- San Martín vs. BCO República / 19:30 horas / Grupo A
DATOS CLAVES
- El Sudamericano de Clubes se realizará en el Polideportivo Lucha Fuentes del 18 al 22 de febrero.
- Alianza Lima integra el Grupo A junto a la Universidad San Martín y Banco República.
- Las entradas para el certamen se venden en Joinnus con precios desde S/20 hasta S/55.