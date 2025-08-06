Perú perdió ante Puerto Rico, así quedaron las tablas de posiciones de los grupos A y B de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Por la fecha número cuatro de la Copa Panamericana de Vóley 2025 se vivió un gran encuentro en Colima, México. La Selección Peruana salió a dar pelea y el cuadro de Puerto Rico se encontró un equipo duro de roer. A pesar de eso las jugadoras nacionales no pudieron parar a las centroamericanas que volvieron a ganar y siguen invictas en este certamen.

En el primer set el equipo patrio salió algo dormido, esto fue aprovechado muy bien por el equipo dirigido por Juan Carlos Núñez que lo ganó 25 a 14 con facilidad. Se pensó que esto se mantendría así, pero Perú despertó y en el segundo set terminó el encuentro 25 a 23, con un cuadro patrio mucho más competitivo.

Pero el golpe de no ganar el segundo set terminó siendo una herida muy importante. Esto bajó el ánimo del equipo que en el tercer set cayó por por 25 a 14. Finalizando su participación en la fase de grupos, ahora necesitan esperar algunos resultados para poder saber en que posición acabarán.

Resultados de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Fecha 1 (domingo 3 de agosto)

Grupo B: República Dominicana 3-0 Trinidad y Tobago (25-9, 25-15, 25-11).

Grupo B: Colombia 3-0 Canadá (25-16, 25-15, 25-22).

Grupo A: Perú 3-2 Cuba (16-25, 25-23, 22-25, 25-21, 15-11).

Grupo A: México 3-0 Costa Rica (25-13, 25-10, 25-17).

Fecha 2 (lunes 4 de agosto)

Grupo B: Colombia 3-0 Trinidad y Tobago (25-13, 25-18, 25-11).

Grupo A: Puerto Rico 3-0 Costa Rica (25-17, 25-16, 25-8).

Grupo B: República Dominicana 3-0 Venezuela (25-18, 25-10, 25-21).

Grupo A: Perú 3-1 México (21-25, 25-21, 25-23, 25-21).

Fecha 3 (martes 5 de agosto)

Grupo A: Perú 3-0 Costa Rica (25-14, 25-16, 25-13).

Grupo B: Canadá 2-3 Venezuela (12-25, 25-21, 25-23, 24-26, 15-9).

Grupo A: Cuba 2-3 Puerto Rico (25-27, 25-21, 21-25, 25-21, 15-12).

Grupo B: República Dominicana 3-1 Colombia (23-25, 25-20, 25-23, 25-16).

Fecha 4 (miércoles 6 de agosto)

Grupo B: Trinidad y Tobago 0-3 Canadá (25-13, 25-17, 25-13).

Grupo A: Perú 0-3 Puerto Rico (14-25, 23-25, 14-25 ).

Fixture de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Fecha 4 (miércoles 6 de agosto)

Grupo B: Colombia vs Venezuela a las 7:00 PM.

Grupo A: México vs Cuba a las 9:00 PM.

Fecha 5 (jueves 7 de agosto)

Grupo A: Cuba vs Costa Rica a las 3:00 PM.

Grupo B: Venezuela vs Trinidad y Tobago a las 5:00 PM.

Grupo B: República Dominicana vs Canadá a las 7:00 PM.

Grupo A: México vs Puerto Rico a las 9:00 PM.

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Panamericana de Vóley 2025

# SELECCIONES PJ G P SETS PUNTOS 1 Puerto Rico 3 3 0 9:2 13 2 Perú 4 3 1 9:6 12 3 México 2 1 1 4:3 6 4 Cuba 2 0 2 4:6 4 5 Costa Rica 3 0 3 0:9 0

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Panamericana de Vóley 2025

# SELECCIONES PJ G P SETS PUNTOS 1 República Dominicana 3 3 0 9:1 14 2 Colombia 3 2 1 7:3 11 3 Canadá 3 1 2 5:6 7 4 Venezuela 2 1 1 3:5 3 5 Trinidad y Tobago 3 0 3 0:9 0

