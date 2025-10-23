Noche Blanquiazul EN VIVO: días, hora y dónde ver en vivo la presentación de Alianza Lima Vóley

Alianza Lima no solo sobresale en el fútbol, sino también en el vóley, disciplina en la que buscará esta temporada conquistar el tricampeonato de la Liga Peruana y tener una destacada participación en el Mundial de Clubes.

Como antesala a estos desafíos, el club ‘íntimo’ presentará a su renovado plantel durante la Noche Blanquiazul 2025, en lo que será un cuadrangular donde las actuales campeonas nacional esperan brindar otra alegría a su hinchada.

El cuadro ‘blanquiazul’ contará con la presencia de River Plate de Argentina, Fluminense de Brasil y Regatas Lima como equipos invitados. Estos clubes se medirán en dos jornadas que prometen ofrecer grandes emociones. A continuación, te presentamos el calendario completo, la programación oficial y los canales donde podrás disfrutar del torneo.

Noche Blanquiazul Vóley 2025: ¿Cuándo y dónde se juega?

De acuerdo con el comunicado oficial del club de La Victoria, la Noche Blanquiazul Vóley 2025 se llevará a cabo los días sábado 25 y domingo 26 de octubre en las instalaciones del Coliseo Eduardo Dibós de San Borja.

El evento contará con la participación de todo el plantel ‘íntimo’ que afrontará las distintas competencias de la temporada, en una presentación que promete ser una verdadera fiesta para los asistentes.

Programación de la Noche Blanquiazul Vóley 2025

La primera jornada del torneo, programada para el sábado 25 de octubre, comenzará a las 14:45 horas, mientras que la segunda fecha se disputará el domingo 26 a partir de las 16:00 horas.

A continuación, te presentamos el fixture completo del cuadrangular organizado por el conjunto victoriano, que servirá como previa a una nueva temporada llena de expectativas.

Sábado 25 de octubre:

Regatas Lima vs. River Plate / 14:45 horas

Alianza Lima vs. Fluminense / apenas culmine el primer partido

Domingo 26 de octubre:

Regatas Lima vs. Fluminense / 16:00 horas

Alianza Lima vs. River Plate / apenas culmine el primer partido

Canal TV de la Noche Blanquiazul Vóley 2025

Para no perderte ningún detalle de la Noche Blanquiazul Vóley 2025, debes saber que el evento será transmitido en vivo y de manera exclusiva por América Televisión, tanto en señal abierta como por cable, completamente gratis. Asimismo, los fanáticos podrán disfrutarlo vía streaming a través de la plataforma América TV GO.

