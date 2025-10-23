Hernán Barcos se mete en Alianza Lima Vóley con particular gesto antes de la Noche Blanquiazul: “Crack”

Facundo Morando demuestra una conexión cada vez más profunda con Alianza Lima. No solo por liderar al equipo de vóley en su camino hacia un histórico tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, sino también por su capacidad para integrarse y mantener una excelente relación con todos los sectores del club.

En esa línea, el técnico argentino recibió un reconocimiento a su compromiso y cariño por el club ‘íntimo’ a través de un gesto especial de Hernán Barcos, capitán y goleador del equipo. El delantero le obsequió una de sus camisetas, detalle que Morando recibió con enorme alegría por el significado y valor simbólico que representa.

“Muchas gracias, crack. Un honor para mi este regalo, Barcos”, fue el mensaje que dejó el DT en sus redes sociales junto a la camiseta del ‘9’.

Otros actos de Hernán Barcos

No es la primera vez que Hernán Barcos demuestra su generosidad. En sus primeros años como figura de Alianza Lima, sorprendió al plantel femenino durante uno de sus entrenamientos al obsequiarles un equipo de sonido para animar las previas de sus partidos.

Del mismo modo, la generosidad del ‘Pirata’ llegó aún más lejos cuando se supo que le compró un departamento a la nana que cuida a sus hijos. “En Los Olivos me encontré con un propietario, fui a verlo con mi esposa, nos gustó, hablé con el dueño y lo fui pagando mes a mes”, contó el delantero.

De esta forma, la grandeza del futbolista de 41 años ha trascendido el fútbol y alcanzado también el vóley, donde ha forjado una sincera amistad con Facundo Morando, quien buscará guiar al elenco ‘blanquiazul’ hacia un nuevo logro en la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

Sobre la continuidad de Facundo Morando en Alianza Lima

Facundo Morando asumió la dirección técnica del equipo de vóley de Alianza Lima en la etapa final de la temporada pasada, reemplazando a Paulo Milagres. Su llegada tuvo un efecto inmediato en el equipo, ya que las jugadoras adoptaron rápidamente su estilo de juego y destacaron su constante comunicación, tanto en los entrenamientos como durante los partidos del torneo.

Equipo de Alianza Lima que salió campeón de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025.

Tras culminar la temporada con la obtención del bicampeonato, la directiva de la institución ‘victoriana’ aseguró su continuidad. Aunque en un inicio Morando tenía previsto regresar a Europa, decidió cambiar de opinión al conocer el proyecto deportivo que le propuso el club y finalmente aceptó quedarse.

