Vivian Baella reveló los privilegios que Alianza Lima le habría ofrecido a Flavia Montes previo a la final de la Liga Peruana de Vóley

La exvoleibolista lanzó una “bomba” al asegurar que el fichaje de la central por el cuadro 'íntimo' se cerró antes de la final.

El mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 viene bastante activo, con varias salidas importantes en distintos equipos y también incorporaciones que han sorprendido, como la posible llegada de Flavia Montes a Alianza Lima.

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Aunque la central todavía no ha sido presentada oficialmente por el conjunto ‘blanquiazul’, ya se despidió de la Universidad San Martín y todo apunta a que en los próximos días será anunciada como nuevo refuerzo del tricampeón del vóley peruano.

En ese sentido, Vivian Baella, exvoleibolista profesional, reveló un dato impactante sobre las negociaciones entre el club ‘íntimo’ y la jugadora, señalando que el acercamiento entre ambas partes se habría dado antes de disputarse la tercera final del campeonato peruano.

Vivian Baella reveló detalles sobre negociación entre Montes y Alianza

En una reciente edición del programa ‘Bloqueo y punto’, Vivian Baella dio a conocer detalles sobre las conversaciones entre Alianza Lima y Flavia Montes, generando expectativa en torno a la posible incorporación de la central al elenco ‘victoriano’.

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“Por ahí me llegó información, ojo, dicen, yo no lo estoy afirmando, yo no tengo cómo comprobarlo, pero me contaron…”, expresó en primera instancia.

Posterior a ello, agregó que ‘el equipo del pueblo’habría puesto sobre la mesa una oferta económica bastante alta con el objetivo de convencer a la voleibolista.

“Mi fuente es muy confiable. Dicen que ella ya había llegado a un acuerdo con Alianza Lima una semana antes de la final. Dicen que le entregaron un monto bastante elevado y también un inmueble al cual ella se habría hecho acreedora una semana antes de jugar la final”, explicó.

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¿Flavia Montes iba a regresar a Regatas Lima?

Sin embargo, la situación no terminó ahí, ya que la exvoleibolista aseguró que Montes ya tenía prácticamente acordado su regreso a Regatas Lima, pero que Cenaida Uribe habría intervenido a tiempo.

“Supuestamente, dejó alborotados a los de Regatas Lima porque iba a regresar. Al final la Reina Madre intervino y ya sabemos que fichó por Alianza Lima”, sentenció.

Vivian Baella #BloqueYPunto 🎙️

Sobre el fichaje de Flavia Montes a Alianza Lima una semana antes del Extragame llegaron a un acuerdo económico bastante alto incluido con un inmueble y dejaron alborotados a Regatas Lima que su vuelta era un hecho. pic.twitter.com/xYlZDz5teO — A L E X 💙 AL (@Daft987) May 8, 2026

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DATOS CLAVES

La central Flavia Montes se despidió de la Universidad San Martín y sería anunciada próximamente en Alianza Lima.

Según Vivian Baella, el acuerdo se cerró una semana antes de la final e incluyó una oferta económica elevada y un inmueble.

Trascendió que la jugadora tenía un trato previo para volver a Regatas Lima, pero la intervención de Cenaida Uribe cambió el rumbo del fichaje.