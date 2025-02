Guardiola y el dato que demuestra que está en el peor momento en sus 9 años en Manchester City

Ha terminado un mercado de fichajes de invierno donde como nunca hemos visto inversiones del Manchester City de Pep Guardiola. Un dato que demuestra la necesidad del catalán por revertir una situación más que complicada en cuanto a la Premier League se refiere y que llega únicamente a semanas de la eliminatoria frente a Real Madrid en la UEFA Champions League. Los errores en la planificación del verano se pagan puertas adentro del Etihad y terminan en un desembolso que ni siquiera juntando todas las operaciones de invierno hechas por el catalán desde el 2016 igualan hola su desembolso en este inicio del 2025.

Manchester City gastó oficialmente 212 millones de euros. Todo esto luego de pagar 60 millones de euros por la incorporación del ex Barcelona Nico González proveniente del Porto. Omar Marmoush (75 millones de euros), Abdukodir Khusanov (40) y Vitor Reis (37) completan la ecuación en cuanto a un cambio de ciclo e inversión nunca antes vista desde que en verano del 2016 Pep desembarcase en el Etihad. Se cometieron errores en verano y ahora se pagan. Eso sí, para muchos esto último tiene y mucho que ver con la posible sanción que puede caer en el juicio ante la Premier League.

No fue ni mucho menos un verano del 2024 amable en Manchester City. La salida de Julián Álvarez rumbo al Atlético de Madrid dejó un hueco en cuanto a la rotación se refiere que todavía Guardiola no terminan de completar. A esto se le suman por supuesto tramas que como la de Kevin De Bruyne todavía no tienen un destino asegurado. Se llegó a rachas inesperadas en la trayectoria de por el Etihad y donde incluso apenas se llegaron a registrar dos victorias en once encuentros de manera consecutiva. Enero del 2025 ha supuesto el momento del renacimiento y también de un gasto inédito si comparamos cómo se comportaron los skyblues en la ventana de incorporaciones de mediados de cada una de las temporadas del catalán.

33 millones en invierno del 2017 por Gabriel Jesús, 69 millones en 2018 por Aymeric Laporte, 7.4 millones en 2019 por Palavesa, 3 millones en 2020 por Tedic, 6 millones en el 2021 por Rosa, 21.4 millones de euros en el 2022 por Julián Álvarez, 11 millones en el 2023 por Maxi Perrone y 18.5 por el Diablito Echeverri desde River Plate en el 2024. Todo se queda en un total de 169.3 millones de euros invertidos antes de la llegada de este inicio del 2025 donde el equipo de Pep Guardiola ha movido como nunca el mercado de fichajes.

Ahora queda lo más importante o mejor dicho, revertir la situación a nivel deportivo. a esta hora Manchester City no sería el equipo de la próxima Champions vía Premier League gracias a su última derrota con goleada incluida frente al Arsenal en el Emirates. El propio Guardiola ha hablado de una temporada donde lo único importante pasa por clasificar el máximo torneo de clubes. Todo esto mientras se calienta una eliminatoria frente al Real Madrid a 180 minutos y donde el partido de vuelta será en el Santiago Bernabéu con todo lo que ello supone. No ha sido un año amable y las estadísticas tanto sobre el terreno de juego como en la dirección deportiva lo demuestran en Manchester City.

Guardiola se juega la temporada en febrero

No solamente el equipo de Carlo Ancelotti surge como uno de los rivales que quedan en este mes de febrero. Manchester City visitará al Leyton Orient y por la FA Cup este día sábado para continuar con una racha de encuentros vital para lo que queda de campaña. Newcastle en casa, también Liverpool y visitar el estadio del Tottenham el 26 de febrero, lo que le aguarda a un equipo que como nunca necesita reacciones de sus nuevas caras.

Manchester City, a una derrota de igualar las mismas que en 2 años

A 5 de febrero del 2025, son en total 11 las caídas que ha tenido el equipo de Guardiola entre todas las competiciones. Todo ello desde que comenzase una campaña más que movida tanto dentro como fuera del campo y donde en caso de volver a hincar rodilla, el conjunto de Pep empataría las 12 derrotas que ha tenido a lo largo de los últimos 24 meses previos a esta racha. Números que ejemplifican y la necesidad de dar un giro de 180º a la situación y que en parte justifican un desembolso en el mercado de invierno que hasta la fecha no tenía presencia con el catalán.

