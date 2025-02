Carlo Ancelotti confirmó la baja de Jude Bellingham y Kylian Mbappé vs. Leganes: los motivos

Tal como sucedió al inicio de la temporada, las lesiones otra vez acechan al Real Madrid. Pero claro, ahora la gravedad aumenta porque ya se empiezan a jugar partidos que definirán las aspiraciones del elenco de Carlo Ancelotti tanto en LaLiga como en la Copa de Rey y en la UEFA Champions League.

Ya el fin de semana pasado sufrió la baja de uno de sus pilares en la defensa. Se trata de Antonio Rudiger que debió ser reemplazado en el primer tiempo de encuentro con el Espanyol. El alemán fue víctima de un desgarró que lo apartará, principalmente, del Derbi Madrileño con el Atlético de Madrid y con el doble cruce por los Play Off de la Liga de Campeones de Europa con el Manchester City.

Y como si fuera poco, este martes 4 de febrero, Carlo Ancelotti confirmó que, por diferentes contratiempos físicos, no podrá contar ni con Jude Bellingham ni con Kylian Mbappé para el choque de este miércoles en el Estadio Municipal de Butarque con el Club Deportivo Leganés correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa del Rey.

“Mbappé tiene un hematoma en el gemelo y no va a estar disponible. Y Vini va a estar disponible, pero Jude no”, adelantó el estratega del Real Madrid, que dentro de las malas noticias, pudo confirmar la presencia del brasileño, quien también estaba en duda por una molestia.

Real Madrid busca administrar las cargas para salir ileso de la primera quincena de febrero

El encuentro con Leganés, si bien se presume como accesible por la diferencia de jerarquía entre los equipos, no deja de ser un partido en el que se pone en juego el pase a la Semifinal de la Copa del Rey, en el cual, como se describe anteriormente, el Merengue no contará con dos de sus principales figuras.

Con lo cual, tiene más para perder que para ganar. Si se queda con la clasificación será lo lógico, si queda eliminado habrá fracasado en uno de sus objetivos y llegará golpeado anímicamente a los compromisos de alto vuelo que se le aproximan.

Es que ya este sábado 8 de febrero recibirá al Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 23 de LaLiga. Y más allá de ser un derbi, es un enfrentamiento que medirá al primero y al segundo de la tabla de posiciones del campeonato de la primera división de España.

Pero la intensidad no se terminará ahí. A tan solo tres días del cotejo con los colchoneros, el equipo de la Casa Blanca disputará la ida de los Play Off de la UEFA Champions League contra el Manchester City en el Etihad Stadium. Tanto los de Carlo Ancelotti como los de Pep Guardiola saben que no llegar a los Octavos de Final provocará una catástrofe.

