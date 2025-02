Cristiano Ronaldo volvió a meterse en la polémica de Vinícius con el Balón de Oro: ”Sentí rabia”

Aunque ya pasaron más de tres meses, y en el medio Vinícius se llevó el premio FIFA The Best, la polémica por el Balón de Oro que se llevó Rodri Hernández continúa. Ahora, el que reavivó el tema fue Cristiano Ronaldo, al brindar su opinión en una entrevista que le otorgó al periodista Eduardo Aguirre para la señal La Sexta.

“Me sorprendió, creo que Vinícius debería haber ganado el Balón de Oro”, dijo CR7 sobre el galardón que desde el 2024 France Football entregó en conjunto con la UEFA. Y agregó: ”No hay credibilidad. Fue importante en la Champions, marcando goles… Yo lo he sentido muchas veces y sentí rabia. Con el tiempo lo entendí, son luchas que no puedes ganar”.

Vale recordar que Cristiano Ronaldo, si bien ganó el Balón de Oro en cinco oportunidades (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017), quedó muy por detrás de Lionel Messi que con el último que se llevó en 2023 alcanzó las 8 estatuillas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), siendo así, el futbolista que más veces fue considerado el Mejor Jugador de Mundo.

En cuanto a la carrera por el Balón de Oro 2025, Vinícius Júnior, por el momento, no aparece entre los máximos candidatos. Si bien la definición de la Champions League, como sucede cada año, será determinante, Robert Lewandowski, hasta entonces el máximo goleador de la temporada, y Mohamed Salah, clave en el presente del Liverpool (líder en la Premier League y en la Fase de Liga de la UEFA Champions League), son los que pican en punta.

Cristiano Ronaldo también se metió en la polémica por el calendario

Cristiano Ronaldo, además, entre tantos otros temas, compartió su parecer respecto a las quejas de los jugadores y entrenadores, mayormente del fútbol europeo, por lo ajetreado del calendario con tantas competiciones tanto en el plano nacional como internacional.

“Los jugadores se están quejando del número de partidos, es normal. Hay un factor de suerte y de preparación en las lesiones. Se puede minimizar el riesgo, pero hay que hacer entrenos específicos para cada posición. Menos esfuerzo físico. Lo más difícil del fútbol es jugar un partido, te mata. Yo vi jugadores que al segundo día están muertos, porque pasadas las 48 horas te da un bajón de cansancio”.

